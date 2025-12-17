خبرگزاری کار ایران
اعضای هیئت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد مهران، بانه ـ مریوان و سرخس انتخاب شدند

کد خبر : 1728954
وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، در تصویب‌نامه‌‌های جداگانه اعضای جدید هیئت مدیره سازمان‌های مناطق آزاد مهران، بانه ـ مریوان و سرخس را انتخاب کردند.

به گزارش ایلنا؛ وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۴۰۴/۹/۱۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت ۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ و اصلاحات بعدی آن تصویب کردند:

اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد مهران

۱- آقای «مهدی رعیتی» به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران به مدت سه سال تعیین می‌شود.

۲- آقای «علی‌اصغر علامه» به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران به مدت سه سال تعیین می‌شود.

۳ – آقای «نورالدین رحیمی» به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران به مدت سه سال تعیین می‌شود.

اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد بانه ـ مریوان

۱- آقای «معروف صمدی» به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان به مدت سه سال جایگزین آقای «فردین وکیلی» می‌شود.

۲- آقای «کامران رحیمی» به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان به مدت سه سال جایگزین آقای «محمد باباخانی» می‌شود.

۳ – آقای «محمدقربان کیانی» به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بانه ـ مریوان به مدت سه سال تعیین می‌شود.

اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد سرخس

۱- آقای «رسول رئیس جعفری» به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس به مدت سه سال تعیین می‌شود.

۲- آقای «محسن پور‌احمدی» به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس به مدت سه سال تعیین می‌شود.

۳ – آقای «بهروز خدارحمی» به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی سرخس به مدت سه سال تعیین می‌شود.

این تصویب‌نامه‌ها در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۶ به تایید رئیس جمهور محترم رسیده است.

