آماده‌باش کامل بنادر و فرودگاه‌های کیش؛

جلسه ستاد مدیریت بحران برگزار شد

در پی پیش‌بینی شرایط نامساعد جوی، جلسه ستاد مدیریت بحران شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران و مسئولان واحدهای عملیاتی، ایمنی، فنی و پشتیبانی شرکت، فرودگاه و بنادر کیش برگزار شد.

️به گزارش ایلنا به نقل  از  روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، در این نشست آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی، وضعیت عملیاتی پروازها، میزان آمادگی نیروهای اجرایی، تجهیزات ناوبری، زیرساخت‌های عملیاتی و نحوه هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

 

