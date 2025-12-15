آمادهباش کامل بنادر و فرودگاههای کیش؛
جلسه ستاد مدیریت بحران برگزار شد
در پی پیشبینی شرایط نامساعد جوی، جلسه ستاد مدیریت بحران شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران و مسئولان واحدهای عملیاتی، ایمنی، فنی و پشتیبانی شرکت، فرودگاه و بنادر کیش برگزار شد.
️به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، در این نشست آخرین پیشبینیهای هواشناسی، وضعیت عملیاتی پروازها، میزان آمادگی نیروهای اجرایی، تجهیزات ناوبری، زیرساختهای عملیاتی و نحوه هماهنگی با دستگاههای مرتبط مورد بررسی دقیق قرار گرفت.