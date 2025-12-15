خانه



آماده‌باش کامل بنادر و فرودگاه‌های کیش؛

جلسه ستاد مدیریت بحران برگزار شد

در پی پیش‌بینی شرایط نامساعد جوی، جلسه ستاد مدیریت بحران شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با حضور مدیرعامل، معاونان، مدیران و مسئولان واحدهای عملیاتی، ایمنی، فنی و پشتیبانی شرکت، فرودگاه و بنادر کیش برگزار شد.