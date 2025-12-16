حذف کامل مدارس کانکسی در منطقه آزاد ماکو با تخصیص اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان
مدیر فرهنگی و آموزش سازمان منطقه آزاد ماکو با اعلام این خبر گفت: در راستای ارتقای سطح آموزشی و بهبود فضاهای یادگیری، فرآیند مدرسهسازی و جایگزینی مدارس کانکسی با ساختمانهای آموزشی استاندارد در محدوده منطقه آزاد ماکو با جدیت در حال اجراست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ حامد رسول زاده با اشاره به اقدامات انجام شده در این حوزه اظهار کرد: با دستور مدیرعامل محترم سازمان و بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، عملیات احداث فضاهای آموزشی نوین، ایمن و مقاوم در نقاط مختلف منطقه آزاد ماکو آغاز شده و این پروژهها از پیشرفت قابل توجهی برخوردار است.
وی افزود: در این طرحها، کلاسهای درس مجهز و منطبق با استانداردهای روز آموزشی احداث میشود.
مدیر فرهنگی و آموزش سازمان منطقه آزاد ماکو هدف اصلی این اقدامات را حذف کامل مدارس کانکسی و ایجاد محیطی پایدار، سالم و مطمئن برای تحصیل دانشآموزان عنوان کرد و گفت: با بهرهبرداری از این پروژهها، بخش عمدهای از نگرانیهای خانوادههای ساکن در مناطق کمبرخوردار مرتفع خواهد شد.
رسولزاده با تأکید بر تداوم این مسیر خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد ماکو تا حذف نهایی تمامی مدارس کانکسی این روند را ادامه خواهد داد و پروژههای جدید آموزشی نیز در برنامههای آتی سازمان پیشبینی شده است.
وی در پایان تصریح کرد: این اقدام، گامی مهم در جهت تحقق عدالت آموزشی، ارتقای زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی و تقویت مسیر توسعه پایدار در شمالغرب کشور به شمار میرود.