خلق اثر نقاشی از کاخ سردار ماکو در پارک امام (ره)

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این اثر هنری که بر پایه مطالعات مستند تاریخی و با بهره‌گیری از تکنیک‌های نقاشی آفریده شده، نمایی هنرمندانه و اصیل از این بنای تاریخی دوره قاجار را به نمایش می‌گذارد.

مدیرفرهنگی وآموزشی سازمان گفت:هدف از این اقدام، به کارگیری توانمندی هنرمندان محلی، پیوند هنر معاصر با میراث تاریخی و خلق یک جاذبه بصری ـ فرهنگی در فضای عمومی پارک امام (ره) اعلام شده است. این نقاشی، به عنوان سندی هنری و بیانیه‌ای بصری از اعتماد به سرمایه‌های فرهنگی منطقه، در معرض دید شهروندان و میهمانان قرار گرفته است.