هم‌افزایی مدیریت شهری و سازمان منطقه آزاد انزلی برای شتاب‌بخشی به توسعه بندرانزلی

نشست مشترک بررسی ظرفیت‌ها و راهکارهای توسعه‌ای شهرستان بندرانزلی با حضور محمدصالح ضیایی فرماندار شهرستان، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار بندرانزلی و مصطفی طاعتی‌مقدم، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این نشست، بر ضرورت تقویت تعاملات نهادی و هم‌افزایی میان مدیریت شهری و سازمان منطقه آزاد انزلی تأکید شد و حاضران، توسعه پایدار شهری و منطقه‌ای را نیازمند برنامه‌ریزی مشترک، پرهیز از نگاه‌های بخشی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و زیرساختی منطقه دانستند.

محورهای اصلی این جلسه شامل ارتقای زیرساخت‌های شهری و خدمات عمومی، حمایت هدفمند از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه گردشگری، صنایع دریایی و خدمات بندری، توسعه همکاری‌های فرهنگی و اجتماعی، و ایجاد فرصت‌های پایدار اشتغال به‌ویژه برای جوانان بود.

مصطفی طاعتی‌مقدم در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه بندرانزلی در اقتصاد دریامحور شمال کشور اظهار داشت: شهرستان بندرانزلی به واسطه برخورداری از مزیت‌های طبیعی، بندری، گردشگری و انسانی، ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های اصلی توسعه اقتصادی و خدماتی در شمال کشور را دارد و سازمان منطقه آزاد انزلی آمادگی دارد در چارچوب قوانین و وظایف حاکمیتی خود، از طرح‌ها و پروژه‌های مشترک مدیریت شهری حمایت کند.

وی افزود: همگرایی میان شهرداری، شورای شهر، فرمانداری و سازمان منطقه آزاد انزلی می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشد.

در ادامه، فرماندار بندرانزلی و اعضای شورای اسلامی شهر نیز ضمن قدردانی از رویکرد تعاملی سازمان منطقه آزاد انزلی، بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری مشترک تأکید کردند و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های منطقه آزاد برای حل مسائل شهری و توسعه متوازن شهرستان شدند.

در پایان این نشست، مقرر شد کارگروه‌های مشترکی با حضور نمایندگان مدیریت شهری و سازمان منطقه آزاد انزلی تشکیل شود تا پیگیری مصوبات، تدوین برنامه‌های اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها به‌صورت منسجم و مستمر انجام گیرد.

 

 

