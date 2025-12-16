به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، شاهین راز، رئیس مرکز پژوهش اتاق بازرگانی آبادان، اظهار کرد: تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد حضور پایدار در بازارهای بین‌المللی، بیش از هر چیز مبتنی بر شناخت عمیق محیط رقابتی و مدیریت هوشمند ریسک‌هاست. بازارهای عراق و کویت برای اقتصاد جنوب‌ غرب کشور به ‌ویژه آبادان، فرصت‌های مهمی به شمار می‌روند اما در صورت نبود تحلیل راهبردی، این فرصت‌ها به‌ تدریج در اختیار رقبا قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به کاهش سهم ایران در این بازارها افزود: کشورهایی مانند ترکیه، اردن، عربستان و دیگر رقبای منطقه‌ای با تکیه بر مطالعات مستمر بازار، دیپلماسی اقتصادی فعال و سیاست‌های صادرات‌محور توانسته‌اند جایگاه خود را در عراق و کویت تثبیت کنند در حالی که سهم ایران علاوه بر ضعف در تولید دانش راهبردی و نبود نهادهای تخصصی برون ‌مرزی، تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های ناشی از آن، با کاهش محسوس حضور تجار ایرانی در این بازارها مواجه شده است.

رئیس مرکز پژوهش اتاق بازرگانی آبادان با تأکید بر نقش پژوهش در کاهش ریسک‌های تجاری، عنوان کرد: تحریم‌های بین‌المللی، ریسک‌های مالی، بانکی، لجستیکی و قراردادی تجارت خارجی را برای فعالان اقتصادی ایران افزایش داده و همین مسئله ضرورت دسترسی به تحلیل‌های دقیق، به ‌روز و کاربردی را دوچندان کرده است. مدیریت این شرایط پیچیده بدون پشتوانه پژوهشی و نگاه راهبردی عملاً امکان‌پذیر نیست.

این دکترای مدیریت بحران خاطرنشان کرد: هدف از راه‌اندازی این مرکز صرفاً تولید گزارش‌های نظری نیست بلکه طراحی سناریوهای عملی حضور در بازارهای هدف، شناسایی مسیرهای کم‌ ریسک در شرایط تحریم، پایش مستمر رقبا و کمک به بازیابی سهم ایران در رقابت منطقه‌ای است؛ رویکردی که با منطق مدیریت استراتژیک و نگاه آینده‌محور همخوانی دارد.

وی تأکید کرد: اتاق بازرگانی آبادان به‌ عنوان نهاد قانونی و نماینده بخش خصوصی، ظرفیت و مسئولیت راه‌اندازی و راهبری «مرکز مطالعات اقتصادی برون‌مرزی جنوب ‌غرب کشور» را دارا است و می‌تواند با هم‌افزایی هدفمند با دانشگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی، این مرکز را به بازوی تخصصی تصمیم‌سازی راهبردی در حوزه تجارت خارجی تبدیل کند؛ مرکزی که مأموریت آن کاهش ریسک‌های تجاری و تقویت حضور هوشمند ایران در بازارهای عراق و کویت در شرایط رقابتی و تحریمی است.