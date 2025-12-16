به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان، در آیین طرح مهم زیرساختی آب و فاضلاب در شهرستان خرمشهر، گفت: طرح اصلاح و توسعه شبکه آب کوی سرحانیه و نقاط پراکنده منطقه با یک هزارمیلیارد ریال با پیگیری نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی و حمایت مالی شرکت ملی نفت ایران اجرایی شد.

صابر علیدادی افزود: با بهره‌برداری از ۱۷ کیلومتر شبکه آب جدید، حدود چهار هزار نفر از ساکنان این مناطق از دسترسی پایدار و باکیفیت به آب آشامیدنی بهره‌مند شدند.

وی همچنین به کلنگ‌زنی طرح تکمیل خطوط فاضلاب و احداث ایستگاه پمپاژ مناطق دربند شرقی، ۱۰۰ دستگاه و سرحانیه اشاره کرد و ادامه داد: عملیات اجرایی این طرح با اعتبار حدود سه هزار میلیارد ریال اجرایی شد.

علیدادی گفت: این طرح که ۱۱ کیلومتر خط انتقال فاضلاب را شامل می‌شود، برای ساماندهی فاضلاب حدود پنج هزار نفر از شهروندان و جلوگیری از آلودگی رودخانه کارون اجرا می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت ۷۷ درصدی طرح احداث تصفیه‌خانه فاضلاب خرمشهر این طرح را یک ابرپروژه ملی و حیاتی برای منطقه غرب خوزستان دانست و افزود: مرحله مایع این تصفیه‌خانه تا ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان بیان کرد: این طرح ظرفیت تصفیه ۴۸ هزار مترمکعب فاضلاب در روز را دارد و از صنایع تقاضا داریم برای استفاده از آب‌های نامتعارف، از ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها استفاده کنند تا شاهد توسعه پایدار در استان باشیم.

وی با اشاره به تاریخچه طولانی احداث برخی طرح‌ها مانند تصفیه‌خانه فاضلاب خرمشهر از سال ۱۳۹۲ تاکنون افزود: با اهتمام دولت و حمایت‌های وزیر نیرو، استاندار خوزستان و نماینده مردم خرمشهر، در کمتر از یک سال اخیر ۱۵ درصد به پیشرفت این طرح افزوده شده که نشان از عزم جدی برای تکمیل آن است.

علیدادی گفت: این رویداد، گامی مهم در راستای ارتقای زیرساخت‌های حیاتی و حفظ محیط زیست استان خوزستان ارزیابی می‌شود.

تشکیل ستاد توسعه اروند گامی برای محرومیت زدایی در آبادان و خرمشهر

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی تشکیل ستاد توسعه اروند به دستور معاون اول رئیس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه را اتفاقی بسیار امیدوارکننده برای آبادان و خرمشهر دانست.

مصطفی مطورزاده افزود: خوشبختانه یکی از شخصیت‌های اجرایی، فرهنگی و سیاسی استان مسئولیت این ستاد را برعهده گرفته‌ و اعتبارات قابل توجهی از محل مسئولیت اجتماعی نفت، سازمان بنادر و درآمدهای سازمان منطقه آزاد در اختیار این ستاد قرار خواهد گرفت تا برای توسعه اروند، کارون و پس‌کرانه‌ها اقدام کند.

نماینده مردم خرمشهر با اشاره به افتتاح و کلنگ‌زنی ۲ طرح مهم زیرساختی آب و فاضلاب در این شهرستان گفت: تامین اعتبار طرح‌های آب و فاضلاب از چندین محل از جمله مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران، اعتبارات ماده (۵۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق سیستم بانکی، اعتبارات توازن منطقه‌ای و محل وجوه دارایی‌های تملک‌داری شده تامین شده است.

وی افزود: آبفا خوستان در بحرانی‌ترین روزها برای حل مشکل آب منطقه جزیره مینو وارد شد و این طرح به بهره برداری رسید.

نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اجرای طرح بازسازی تصفیه‌خانه حفار شرقی برای پوشش ۲۰ هزار نفر و عملیات اتصال پنج کیلومتر خط انتقال آب غدیر به به روستاهای غرب شهید منصوری نیز آغاز شده‌ است.

وی افزود: با بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن جزیره مینو و تلاش‌های در دست اجرا، امیدواریم سال آینده از مرحله تنش آبی در شهرستان خارج شویم.

تصفیه‌خانه فاضلاب خرمشهر طرحی تحول‌آفرین

نماینده مردم خرمشهر اجرای تصفیه‌خانه فاضلاب این شهر را بزرگ‌ترین و مهم‌ترین طرح استانی و ملی دانست و اظهار کرد: هم اکنون، فاضلاب خرمشهر به صورت غیربهداشتی وارد رودخانه می‌شود و پس‌زدگی آن در معابر، چهره نامطلوبی ایجاد کرده است.

وی افزود: با تجمیع فاضلاب در تصفیه‌خانه و تبدیل آن به آب قابل استفاده در صنعت و کشاورزی، تحولی عظیم در زیرساخت‌ها و مسائل زیست‌محیطی شهر رخ خواهد داد.