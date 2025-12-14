حرکت سازمان بهسوی بلوغ مدیریتی با استقرار اثربخش ایزو
جلسه بازنگری مدیریت سیستمهای ایزو ۱۰۰۰۴، ۱۰۰۰۲ و ۹۰۰۱ با حضور مدیران و کارشناسان ستاد، فرودگاه و بندر برگزار شد و آخرین وضعیت استقرار و اثربخشی الزامات استانداردهای ایزو در سطح سازمان مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، در این نشست گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه استقرار سیستمهای مدیریتی ارائه شد که بر اساس آن، شناسنامه فرآیندها، روشهای اجرایی و فایل اکسل شاخصهای پایش فرآیند برای تمامی واحدها در حال تکمیل بوده و با نهایی شدن این اقدامات، بستر لازم برای ارزیابی و پایش عملکرد فرآیندها در سطح سازمان فراهم خواهد شد. همچنین مقرر شد طی دو هفته آینده، تمامی شاخصهای تعریفشده مورد ارزیابی و پایش قرار گیرند و نتایج آن در گزارشهای تحلیلی ارائه شود.
عزتاله محمدی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش با تأکید بر جایگاه راهبردی استانداردهای ایزو در ارتقای نظام مدیریتی سازمان اظهار داشت: استانداردهای ایزو صرفاً مجموعهای از الزامات تشریفاتی نیستند، بلکه ابزارهایی مؤثر برای شفافسازی فرآیندها، بهبود تصمیمگیری و افزایش پاسخگویی سازمانی به شمار میروند.
وی افزود: استقرار اثربخش ایزو زمانی محقق میشود که هر واحد سازمانی فرآیندهای خود را بهدرستی بشناسد، شاخصهای عملکردی متناسب تعریف کند و بر مبنای دادههای واقعی، تحلیل و اصلاح مستمر را در دستور کار قرار دهد.
محمدی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در اجرای سیستمهای مدیریتی تصریح کرد: انتظار میرود با نهادینهسازی فرهنگ خودممیزی، هر واحد پیش از ممیزیهای بیرونی، نسبت به ارزیابی فعالیتهای خود اقدام کرده و عدم انطباقهای موجود را بهعنوان فرصتهای بهبود شناسایی و مدیریت کند.
وی خاطرنشان کرد: عدم انطباقها تهدید محسوب نمیشوند، بلکه زمینهای برای یادگیری سازمانی و ارتقای بلوغ سیستم مدیریتی هستند و نحوه مواجهه با آنها، میزان اثربخشی استقرار ایزو در سازمان را نشان میدهد.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش همچنین بر ارائه پیشنهادهای اصلاحی و اجرایی تأکید کرد و گفت: پیشنهادهای ارائهشده برای بهبود فرآیندها باید در چارچوب قوانین و مقررات سازمان، مبتنی بر واقعیتهای اجرایی و دارای قابلیت اجرا باشند تا منجر به بهبود ملموس عملکرد واحدها شود.
وی در ادامه با اشاره به نقش پایش مستمر شاخصها افزود: پایش و تحلیل منظم شاخصهای فرآیندی، مبنای تصمیمسازی مدیریتی است و گزارشهای ایزو باید به ابزار هدایت مدیریت و ارتقای بهرهوری سازمان تبدیل شوند، نه صرفاً اسنادی برای بایگانی.
این جلسه در راستای بهبود مستمر، افزایش انضباط سازمانی، تقویت رویکرد فرآیندمحور و ارتقای اثربخشی سیستمهای مدیریتی برگزار و بر مسئولیت مشترک مدیران و کارشناسان در تحقق اهداف استانداردهای ایزو ۱۰۰۰۴، ۱۰۰۰۲ و ۹۰۰۱ تأکید شد.