خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حرکت سازمان به‌سوی بلوغ مدیریتی با استقرار اثربخش ایزو

کد خبر : 1728415
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه بازنگری مدیریت سیستم‌های ایزو ۱۰۰۰۴، ۱۰۰۰۲ و ۹۰۰۱ با حضور مدیران و کارشناسان ستاد، فرودگاه و بندر برگزار شد و آخرین وضعیت استقرار و اثربخشی الزامات استانداردهای ایزو در سطح سازمان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، در این نشست گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه استقرار سیستم‌های مدیریتی ارائه شد که بر اساس آن، شناسنامه فرآیندها، روش‌های اجرایی و فایل اکسل شاخص‌های پایش فرآیند برای تمامی واحدها در حال تکمیل بوده و با نهایی شدن این اقدامات، بستر لازم برای ارزیابی و پایش عملکرد فرآیندها در سطح سازمان فراهم خواهد شد. همچنین مقرر شد طی دو هفته آینده، تمامی شاخص‌های تعریف‌شده مورد ارزیابی و پایش قرار گیرند و نتایج آن در گزارش‌های تحلیلی ارائه شود.

عزت‌اله محمدی، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با تأکید بر جایگاه راهبردی استانداردهای ایزو در ارتقای نظام مدیریتی سازمان اظهار داشت: استانداردهای ایزو صرفاً مجموعه‌ای از الزامات تشریفاتی نیستند، بلکه ابزارهایی مؤثر برای شفاف‌سازی فرآیندها، بهبود تصمیم‌گیری و افزایش پاسخگویی سازمانی به شمار می‌روند.

وی افزود: استقرار اثربخش ایزو زمانی محقق می‌شود که هر واحد سازمانی فرآیندهای خود را به‌درستی بشناسد، شاخص‌های عملکردی متناسب تعریف کند و بر مبنای داده‌های واقعی، تحلیل و اصلاح مستمر را در دستور کار قرار دهد.

محمدی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در اجرای سیستم‌های مدیریتی تصریح کرد: انتظار می‌رود با نهادینه‌سازی فرهنگ خودممیزی، هر واحد پیش از ممیزی‌های بیرونی، نسبت به ارزیابی فعالیت‌های خود اقدام کرده و عدم انطباق‌های موجود را به‌عنوان فرصت‌های بهبود شناسایی و مدیریت کند.

وی خاطرنشان کرد: عدم انطباق‌ها تهدید محسوب نمی‌شوند، بلکه زمینه‌ای برای یادگیری سازمانی و ارتقای بلوغ سیستم مدیریتی هستند و نحوه مواجهه با آن‌ها، میزان اثربخشی استقرار ایزو در سازمان را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش همچنین بر ارائه پیشنهادهای اصلاحی و اجرایی تأکید کرد و گفت: پیشنهادهای ارائه‌شده برای بهبود فرآیندها باید در چارچوب قوانین و مقررات سازمان، مبتنی بر واقعیت‌های اجرایی و دارای قابلیت اجرا باشند تا منجر به بهبود ملموس عملکرد واحدها شود.

وی در ادامه با اشاره به نقش پایش مستمر شاخص‌ها افزود: پایش و تحلیل منظم شاخص‌های فرآیندی، مبنای تصمیم‌سازی مدیریتی است و گزارش‌های ایزو باید به ابزار هدایت مدیریت و ارتقای بهره‌وری سازمان تبدیل شوند، نه صرفاً اسنادی برای بایگانی.

این جلسه در راستای بهبود مستمر، افزایش انضباط سازمانی، تقویت رویکرد فرآیندمحور و ارتقای اثربخشی سیستم‌های مدیریتی برگزار و بر مسئولیت مشترک مدیران و کارشناسان در تحقق اهداف استانداردهای ایزو ۱۰۰۰۴، ۱۰۰۰۲ و ۹۰۰۱ تأکید شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری