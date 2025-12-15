خبرگزاری کار ایران
ممنوعیت تردد شناورها در مسیر چارک–کیش به دلیل شرایط نامساعد جوی

بر اساس این اطلاعیه، به دلیل متلاطم بودن شرایط دریایی و به منظور حفظ ایمنی مسافران، ساکنان و گردشگران، از همگان درخواست می‌شود از انجام هرگونه فعالیت دریایی خودداری کرده و نکات ایمنی را به‌طور کامل رعایت کنند.

️به گزارش ایلنا به نقل از   روابط‌عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، در پی هشدار اداره‌کل هواشناسی استان هرمزگان و با توجه به پیش‌بینی وزش بادهای شرقی، بارندگی، افزایش ارتفاع موج و تلاطم دریا، تردد کلیه شناورها در مسیر بندر چارک–کیش در روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ ممنوع اعلام شد.

️بر اساس این اطلاعیه، به دلیل متلاطم بودن شرایط دریایی و به منظور حفظ ایمنی مسافران، ساکنان و گردشگران، از همگان درخواست می‌شود از انجام هرگونه فعالیت دریایی خودداری کرده و نکات ایمنی را به‌طور کامل رعایت کنند.

️شایان ذکر است، شهروندان و مسافران می‌توانند برای اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی عدد ۱ و برای اطلاع از شرایط تردد در این مسیرها عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنند.

️همچنین برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و تردد شناورها، تماس با شماره‌های گویای ۰۷۶۴۵۷۷ (غرب هرمزگان) و ۰۷۶۴۴۸۸ (جزیره کیش) امکان‌پذیر است.

 

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
