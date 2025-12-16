به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ آیلا قلی‌زاده مدیر محیط‌زیست این سازمان روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران ضمن تشریح مجموعه‌ای از برنامه‌ها و پروژه‌های در دست اقدام این حوزه، از تمرکز سازمان بر تحقق توسعه پایدار، صیانت از منابع طبیعی، ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و پاسخ‌گویی مؤثر به مطالبات مردمی خبر داد.

وی با بیان اینکه مدیریت محیط‌زیست سازمان منطقه آزاد ماکو با رویکردی مسئله‌محور و مبتنی بر الزامات قانونی و علمی فعالیت می‌کند، افزود: مجموعه‌ای از طرح‌ها و اقدامات اولویت‌دار در دستور کار قرار گرفته که اجرای آن‌ها نقش بسزایی در بهبود وضعیت زیست‌محیطی منطقه خواهد داشت.

کاشت نهال‌های بومی و سازگار با اقلیم منطقه

قلی‌زاده کاشت نهال‌های بومی را یکی از برنامه‌های محوری این حوزه دانست و گفت: این طرح با هدف توسعه پوشش گیاهی، کاهش فرسایش خاک و ارتقای کیفیت محیط‌زیست منطقه، با اعتبار تقریبی ۷۰۰ میلیون تومان در دست اقدام است.

احداث کانال دفع آب‌های سطحی روستای کشمش‌تپه

مدیر محیط‌زیست سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اهمیت مدیریت رواناب‌های سطحی اظهار کرد: پروژه احداث کانال دفع آب‌های سطحی روستای کشمش‌تپه با هدف کاهش آلودگی‌های محیطی، ارتقای بهداشت عمومی و پیشگیری از آب‌گرفتگی معابر، با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان در حال پیگیری است و پس از طی فرآیندهای قانونی انتخاب پیمانکار، در مرحله عقد قرارداد قرار دارد.

مطالعات سایت اصلی دفع پسماند در روستای قزل‌داغ

وی ساماندهی اصولی پسماند را از چالش‌های مهم زیست‌محیطی منطقه عنوان کرد و افزود: مطالعات مربوط به سایت اصلی دفع پسماند در روستای قزل‌داغ با رعایت کامل الزامات زیست‌محیطی و با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، در مرحله عقد قرارداد با مشاور قرار دارد.

پیگیری ثبت تالاب‌های بورالان و شیبلو در کنوانسیون رامسر

قلی‌زاده از پیگیری ثبت تالاب‌های بورالان و شیبلو در کنوانسیون بین‌المللی رامسر خبر داد و گفت: این اقدام با هدف حفاظت از زیست‌بوم‌های ارزشمند منطقه و ارتقای جایگاه بین‌المللی تالاب‌های ماکو در حال انجام است.

لایروبی کانال منتهی به تالاب قره‌بولاغ

مدیر محیط‌زیست سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین به پروژه لایروبی کانال منتهی به تالاب قره‌بولاغ اشاره کرد و افزود: این پروژه با هدف بهبود شرایط هیدرولوژیکی تالاب، تسهیل جریان آب و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی، با مشارکت سازمان آب منطقه‌ای و نظارت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان و با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

مطالعات امکان‌سنجی انرژی خورشیدی

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از رویکردهای آینده‌نگر سازمان برشمرد و تصریح کرد: مطالعات امکان‌سنجی بهره‌برداری از انرژی خورشیدی با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان، در صورت تأمین اعتبار، اجرا خواهد شد.

مطالعات فرسایش بادی دشت بورالان

قلی‌زاده کنترل پدیده گرد و غبار را از دیگر اولویت‌های محیط‌زیستی منطقه دانست و گفت: مطالعات فرسایش بادی دشت بورالان با هدف شناسایی کانون‌های بحرانی و ارائه راهکارهای مدیریتی، با اعتباری حدود ۸۰۰ میلیون تومان در دستور کار سازمان قرار دارد.

تصویب شیوه‌نامه «نشان سبز» واحدهای اقتصادی

مدیر محیط‌زیست سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان ازاقدام برای تصویب شیوه‌نامه «نشان سبز» واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در هیأت‌مدیره سازمان خبر داد و افزود: این شیوه‌نامه با هدف تشویق واحدهای اقتصادی به رعایت الزامات زیست‌محیطی و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی تدوین و تصویب میشود.

به گفته قلی‌زاده، اجرای این برنامه‌ها گامی عملی در جهت بهبود کیفیت محیط‌زیست، افزایش رضایتمندی عمومی و حرکت هدفمند به سوی توسعه پایدار در منطقه آزاد ماکو محسوب می‌شود.

