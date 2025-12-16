برگزاری کارگاه آموزشی «خبرنویسی مقدماتی و سواد رسانه» در منطقه آزاد انزلی
کارگاه آموزشی یکروزه «خبرنویسی مقدماتی و سواد رسانه» با عنوان «من و رسانه یا رسانه و من» با حضور بیش از ۲۰۰ دانشآموز دختر و پسر از مدارس محدوده منطقه آزاد انزلی، در تالار ابتهاج این سازمان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این برنامه آموزشی به همت مؤسسه فرهنگیهنری چندمنظوره «باران آوای دامون» و با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد. هدف از اجرای این کارگاه، ارتقای سطح سواد رسانهای نسل نوجوان، آشنایی دانشآموزان با اصول اولیه خبرنگاری و تقویت قدرت تحلیل و نگاه نقادانه آنان نسبت به اخبار و محتوای رسانهای عنوان شده است.
در جریان این کارگاه، شرکتکنندگان با مباحثی همچون شناخت انواع رسانهها، شیوه صحیح دریافت و تحلیل اخبار، تفکیک خبر از شایعه، اصول مقدماتی خبرنویسی و نقش رسانهها در شکلدهی افکار عمومی آشنا شدند.
برگزارکنندگان این دوره، آموزش سواد رسانهای را از ضرورتهای جامعه امروز دانسته و تأکید کردند که توانمندسازی دانشآموزان در این حوزه میتواند نقش مهمی در افزایش مسئولیتپذیری رسانهای و استفاده آگاهانه از فضای مجازی ایفا کند.