خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری کارگاه آموزشی «خبرنویسی مقدماتی و سواد رسانه» در منطقه آزاد انزلی

برگزاری کارگاه آموزشی «خبرنویسی مقدماتی و سواد رسانه» در منطقه آزاد انزلی
کد خبر : 1728386
لینک کوتاه کپی شد.

کارگاه آموزشی یک‌روزه «خبرنویسی مقدماتی و سواد رسانه» با عنوان «من و رسانه یا رسانه و من» با حضور بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز دختر و پسر از مدارس محدوده منطقه آزاد انزلی، در تالار ابتهاج این سازمان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این برنامه آموزشی به همت مؤسسه فرهنگی‌هنری چندمنظوره «باران آوای دامون» و با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد. هدف از اجرای این کارگاه، ارتقای سطح سواد رسانه‌ای نسل نوجوان، آشنایی دانش‌آموزان با اصول اولیه خبرنگاری و تقویت قدرت تحلیل و نگاه نقادانه آنان نسبت به اخبار و محتوای رسانه‌ای عنوان شده است.

در جریان این کارگاه، شرکت‌کنندگان با مباحثی همچون شناخت انواع رسانه‌ها، شیوه صحیح دریافت و تحلیل اخبار، تفکیک خبر از شایعه، اصول مقدماتی خبرنویسی و نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی آشنا شدند.

برگزارکنندگان این دوره، آموزش سواد رسانه‌ای را از ضرورت‌های جامعه امروز دانسته و تأکید کردند که توانمندسازی دانش‌آموزان در این حوزه می‌تواند نقش مهمی در افزایش مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای و استفاده آگاهانه از فضای مجازی ایفا کند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری