برگزاری کارگاه آموزشی «خبرنویسی مقدماتی و سواد رسانه» در منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، این برنامه آموزشی به همت مؤسسه فرهنگی‌هنری چندمنظوره «باران آوای دامون» و با همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد. هدف از اجرای این کارگاه، ارتقای سطح سواد رسانه‌ای نسل نوجوان، آشنایی دانش‌آموزان با اصول اولیه خبرنگاری و تقویت قدرت تحلیل و نگاه نقادانه آنان نسبت به اخبار و محتوای رسانه‌ای عنوان شده است.

در جریان این کارگاه، شرکت‌کنندگان با مباحثی همچون شناخت انواع رسانه‌ها، شیوه صحیح دریافت و تحلیل اخبار، تفکیک خبر از شایعه، اصول مقدماتی خبرنویسی و نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی آشنا شدند.

برگزارکنندگان این دوره، آموزش سواد رسانه‌ای را از ضرورت‌های جامعه امروز دانسته و تأکید کردند که توانمندسازی دانش‌آموزان در این حوزه می‌تواند نقش مهمی در افزایش مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای و استفاده آگاهانه از فضای مجازی ایفا کند.

