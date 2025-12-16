خبرگزاری کار ایران
هیات داوران دومین جشنواره سراسری نمایش‌های کافه‌ای «کفیشه» معرفی شدند

هیات داوران دومین جشنواره سراسری نمایش‌های کافه‌ای «کفیشه» معرفی شدند
هیات داوران بخش‌های مختلف دومین جشنواره سراسری نمایش‌های کافه‌ای «کفیشه» با صدور احکامی جداگانه از سوی فرشید قنبری، دبیر جشنواره معرفی شدند؛ ترکیبی از استادان برجسته تئاتر، عروسکی، نقالی و پرده‌خوانی که داوری این رویداد هنری را برعهده خواهند داشت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ دومین جشنواره سراسری نمایش‌های کافه‌ای «کفیشه»، هیات داوران بخش‌های مختلف این رویداد فرهنگی‌وهنری مشخص شدند؛ بر این اساس داوری بخش نمایش‌های عروسکی و خیمه‌شب‌بازی به دکتر اردشیر صالح‌پور پژوهشگر و استاد برجسته آیین‌ها و نمایش‌های سنتی، استاد داوود فتحعلی‌بیگی از چهره‌های ماندگار خیمه‌شب‌بازی ایران و دکتر پوپک عظیم‌پور هنرمند و پژوهشگر شناخته‌شده تئاتر عروسکی، سپرده شده است.

در بخش نقالی و پرده‌خوانی نیز حسین ظاهری نقال و روایتگر شاهنامه، داریوش نصیری پرده‌خوان باسابقه و مهدی صفاری‌نژاد از چهره‌های فعال و تاثیرگذار این حوزه، آثار راه‌یافته به جشنواره را ارزیابی خواهند کرد.

همچنین داوری بخش نمایش‌های کافه‌ای با حضور ایمان مصطفایی، هنرمند و مدرس تئاتر، حسن رونده از مدرسان پیشکسوت نمایش و رزیتا غفاری بازیگر شناخته‌شده سینما و تئاتر، انجام می‌شود؛ هیاتی که با شناخت نزدیک از تئاتر صمیمی و بی‌واسطه، کیفیت رقابت آثار این بخش را مورد بررسی قرار خواهند داد.

دومین جشنواره سراسری نمایش‌های کافه‌ای «کفیشه» از ۲۵ تا ۲۷ آذرماه در چهار کافه ناکو، سنبله، بیست‌تیک و وحدت اجرا می‌شود و ۲۸ آذرماه نیز با معرفی برگزیدگان در مراسم اختتامیه به کار خود پایان خواهد داد.

این جشنواره با هدف حمایت از تئاتر نزدیک به مخاطب و احیای گونه‌های متنوع نمایشی، به میزبانی آبادان برگزار می‌شود و بی‌تردید معرفی ترکیب داوری انتخاب شده گامی مهم در ارتقای سطح کیفی و حرفه‌ای این رویداد به شمار می‌رود.

 

