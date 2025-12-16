صنایعدستی اروند در قاب دانشگاه آزاد آبادان
همزمان با هفته پژوهش، نمایشگاه صنایعدستی با حضور هنرمندان بومی و مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند در دانشگاه آزاد آبادان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، جبار سالمپور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان، در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنایعدستی که به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به اندیشمندان و جامعه علمی بر نقش دانشگاهها در تقویت پیوند میان علم، صنعت و ظرفیتهای بومی منطقه تأکید کرد.
وی با اشاره به برگزاری این نمایشگاه با حدود ۹۰ غرفه و حضور نزدیک به ۲۰۰ هنرمند، اظهار داشت: در این رویداد آثار متنوعی از صنایعدستی و توانمندیهای هنرمندان منطقه در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته که نشاندهنده ظرفیتهای ارزشمند فرهنگی و هنری اروند است.
سالمپور با بیان اینکه دانشگاهها باید به سمت دانشگاههای نسل سوم و چهارم حرکت کنند، افزود: ایجاد ارتباط مؤثر میان علم و صنعت و بومیسازی رشتههای مورد نیاز منطقه میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد محلی، تولید و اشتغالزایی ایفا کند.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نمایشگاههایی فرصتی مناسب برای تعامل میان دانشگاه، هنرمندان و نهادهای اجرایی فراهم میکند و میتواند به معرفی هرچه بهتر صنایعدستی و تقویت هویت فرهنگی منطقه آزاد اروند کمک کند.