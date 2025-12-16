خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صنایع‌دستی اروند در قاب دانشگاه آزاد آبادان

صنایع‌دستی اروند در قاب دانشگاه آزاد آبادان
کد خبر : 1728378
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با هفته پژوهش، نمایشگاه صنایع‌دستی با حضور هنرمندان بومی و مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند در دانشگاه آزاد آبادان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، جبار سالم‌پور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان، در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی که به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان برگزار شد، ضمن تبریک این هفته به اندیشمندان و جامعه علمی بر نقش دانشگاه‌ها در تقویت پیوند میان علم، صنعت و ظرفیت‌های بومی منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری این نمایشگاه با حدود ۹۰ غرفه و حضور نزدیک به ۲۰۰ هنرمند، اظهار داشت: در این رویداد آثار متنوعی از صنایع‌دستی و توانمندی‌های هنرمندان منطقه در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته که نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و هنری اروند است.

سالم‌پور با بیان اینکه دانشگاه‌ها باید به سمت دانشگاه‌های نسل سوم و چهارم حرکت کنند، افزود: ایجاد ارتباط مؤثر میان علم و صنعت و بومی‌سازی رشته‌های مورد نیاز منطقه می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصاد محلی، تولید و اشتغال‌زایی ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فرصتی مناسب برای تعامل میان دانشگاه، هنرمندان و نهادهای اجرایی فراهم می‌کند و می‌تواند به معرفی هرچه بهتر صنایع‌دستی و تقویت هویت فرهنگی منطقه آزاد اروند کمک کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری