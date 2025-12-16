اتمام خط ریلی شلمچه-بصره تا اربعین آینده

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به سه وظیفه راه آهن دولت جمهوری اسلامی ایران در پروژه ریلی شلمچه- بصره افزود: وظیفه نخست، تکمیل خط ریلی تا نقطه صفر مرزی است که تا اربعین امسال دو خط ایستگاهی در شلمچه در نقطه صفر مرزی ساخته شد و به بهره‌برداری رسید.

وی بیان‌داشت: با این حال تکمیل خط در دست انجام است و همکاران ما در تلاشند تا اربعین سال آینده که ۶ ماه دیگر خواهد بود کل تعهدات تکمیل خطوط باری و مسافری در این سوی مرز را تکمیل و آن را به بهره‌برداری برسانند.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: وظیفه دوم راه آهن در این پروژه مین‌روبی بود که حدود هفت ماه قبل به پایان رسید و در ۱۴ کیلومتر از ۱۶ کیلومتر که تعهد دولت ایران بود عملیات مین‌روبی به انجام رسید.

وی یادآور شد: ۲ کیلومتر انتهای نیازی به مین‌روبی نداشت چرا که بررسی‌ها نشان داد به هیچ عنوان مین‌گذاری انجام نشده بود.

ذاکری ادامه داد: وظیفه سوم ساخت پل بازشو بر روی اروند رود بود که پیشرفت خوبی داشته است، به طوری که اکنون سه دهانه از پل ۱۰۰ متری احداث شده و تکمیل دهانه‌های بعدی با روش سگمنت گذاری در حال پیگیری است.

وی اظهار داشت: روزانه یک سگمنت در اهواز تولید و به بصره منتقل می‌شود و امیدواریم مطابق برنامه‌ای که به راه آهن داده شده تا خرداد ماه سال آینده بتوان احداث پل را نیز به اتمام رساند.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به پروژه ریلی چابهار- زاهدان، اظهار داشت: این پروژه جزو تعهدات شرکت ساخت هست و طبق برنامه‌ریزی انجام شده تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

وی گفت: به تازگی شاهد رکورد شکنی در ریل گذاری این مسیر بودیم و امیدواریم تا پایان سال جاری ریل‌گذاری به اتمام برسد.

راه‌اندازی قطار تهران- آنکارا

مدیرعامل راه آهن در ادامه در خصوص راه‌اندازی قطار تهران- آنکارا گفت: در خصوص راه‌اندازی این قطار تفاهم نامه‌ای با شرکت راه آهن ترکیه داریم، اما ترک‌ها مشکلاتی بر روی دریاچه وان دارند و موضوع جابه‌جایی بار از اواسط امسال در این مسیر دچار مشکل شده است.

ذاکری همچنین به اختلافات مالی بین شرکت رجا و راه آهن ترکیه اشاره کرد و ادامه داد: بخشی از تعهدات مالی شرکت رجا باقی مانده که تفاهم شد در هشت قسط پرداخت شود تا بتوانیم قطار مشترک را راه اندازی کنیم.

وی ادامه داد: راه آهن ترکیه علاقه‌مند به فعالیت قطارهای ترکیبی ایرانی- ترکیه‌ای در این مسیر است که مورد استقبال ما نیز قرار گرفته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در این زمینه مقرر شده معاون مسافری راه آهن ترکیه هفته آینده به ایران سفر کند تا در خصوص مسائل فنی و مالی آن گفتگو و مذاکره کنیم.

وی تاکید کرد: عزم هر دو کشور استفاده از قطار برای مسیر تهران- آنکارا است و در تفاهمنامه‌های مشترک نیز به این موضوع تاکید شده است، اما باید مسائل اجرایی آن حل و فصل شود.

ترانزیت کالای چینی از مسیر ریلی ایران به اروپا

مدیرعامل راه آهن در ادامه با اشاره به ترانزیت بار و کالای چین از مسیر ریلی ایران به اروپا گفت: در زمین پیگیری‌های جدی داریم تا بتوانیم سهم قابل توجه سه درصدی از انتقال بار چین به سمت اتحادیه اروپا را بر عهده بگیریم.

وی بیان داشت: مانع اصلی، دریاچه وان ترکیه است، چرا که تاکنون بارهای ما از دریاچه وان عبور می‌کرد و حداکثر ظرفیتی که مرز رازی داشته و از طریق دریاچه وان می‌توان بارها را انتقال داد یک میلیون تن در سال است، در حالی که افق برنامه ما حدود ۱۵ میلیون تن در سال تعریف شده است.

وی ادامه داد: پروژه مهم دیگر خط ریلی تبریز- مرند- چشمه ثریا است از طرفی مقرر شده کشور ترکیه ساخت خط آهن جدید تا گارس را ادامه دهد که به مرز ایران و نخجوان خواهد رسید که از حدود سه تا هشت کیلومتری خط آهن سراسری ما عبور خواهد کرد و لذا این پروژه نیز در اولویت‌های ما قرار دارد.

ذاکری گفت: در حال حاضر مقدمات کار فراهم شده و مطالعات زیست محیطی به انجام رسیده است، مطالعات فاز نخست آن نیز نهایی شده و اگر از سوی شورای اقتصاد تایید شود مراحل انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی دنبال خواهد شد.