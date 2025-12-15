خبرگزاری کار ایران
هشدار ستاد مدیریت بحران کیش نسبت به وزش باد شدید، بارندگی و آب‌گرفتگی معابر

ستاد مدیریت بحران جزیرهٔ کیش در پی هشدار سازمان هواشناسی، نسبت به وزش باد شدید، بارندگی قابل‌توجه و احتمال آب‌گرفتگی معابر هشدار داده و بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان و گردشگران تأکید کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با توجه به پیش‌بینی وزش باد شدید و بارندگی سنگین در سطح جزیره، ستاد مدیریت بحران کیش از شهروندان و گردشگران خواسته است تا حد امکان در ساعات وزش باد شدید از ترددهای غیرضروری، به‌ویژه در معابر آب‌گرفته، خودداری شود.

همچنین بر اساس تأکید ستاد مدیریت بحران کیش، در صورت حضور افراد در سطح شهر و بروز وزش باد شدید، لازم است افراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرپناه‌های امن و مطمئن هدایت شوند و از قرار گرفتن در مجاورت درختان کهنسال و ساختمان‌های در حال ساخت، به دلیل احتمال سقوط اجسام و مصالح ساختمانی، جداً پرهیز شود.

بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران کیش، اطمینان از بسته بودن در و پنجره‌ها در زمان وزش باد شدید ضروری بوده و جمع‌آوری اجسام معلق و سنگین از جمله گلدان، مجسمه و اشیای رهاشده در محوطهٔ تراس‌ها، بالکن‌ها، قرنیز پنجره‌ها و پشت‌بام‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.

همچنین به منظور حفظ ایمنی عمومی، بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران کیش، شنا کردن و نزدیک شدن به سواحل، اسکله‌ها و تأسیسات دریایی در این شرایط جوی باید به‌طور کامل مورد پرهیز قرار گیرد و در صورت نفوذ آب به منازل یا اماکن اقامتی، قطع جریان برق از طریق فیوز اصلی الزامی است.

در پایان، بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران جزیرهٔ کیش، از کلیهٔ ساکنان و گردشگران درخواست شده است اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی صرفاً از طریق منابع رسمی دنبال شده و در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشاهدهٔ شرایط خطرناک، موضوع از طریق شماره‌های ۱۳۷ و ۱۲۴ اطلاع‌رسانی شود.

 

