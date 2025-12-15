هشدار ستاد مدیریت بحران کیش نسبت به وزش باد شدید، بارندگی و آبگرفتگی معابر
ستاد مدیریت بحران جزیرهٔ کیش در پی هشدار سازمان هواشناسی، نسبت به وزش باد شدید، بارندگی قابلتوجه و احتمال آبگرفتگی معابر هشدار داده و بر لزوم رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان و گردشگران تأکید کرده است.
همچنین بر اساس تأکید ستاد مدیریت بحران کیش، در صورت حضور افراد در سطح شهر و بروز وزش باد شدید، لازم است افراد در کوتاهترین زمان ممکن به سرپناههای امن و مطمئن هدایت شوند و از قرار گرفتن در مجاورت درختان کهنسال و ساختمانهای در حال ساخت، به دلیل احتمال سقوط اجسام و مصالح ساختمانی، جداً پرهیز شود.
بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران کیش، اطمینان از بسته بودن در و پنجرهها در زمان وزش باد شدید ضروری بوده و جمعآوری اجسام معلق و سنگین از جمله گلدان، مجسمه و اشیای رهاشده در محوطهٔ تراسها، بالکنها، قرنیز پنجرهها و پشتبامها باید در دستور کار قرار گیرد.
همچنین به منظور حفظ ایمنی عمومی، بنا بر اعلام ستاد مدیریت بحران کیش، شنا کردن و نزدیک شدن به سواحل، اسکلهها و تأسیسات دریایی در این شرایط جوی باید بهطور کامل مورد پرهیز قرار گیرد و در صورت نفوذ آب به منازل یا اماکن اقامتی، قطع جریان برق از طریق فیوز اصلی الزامی است.
در پایان، بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران جزیرهٔ کیش، از کلیهٔ ساکنان و گردشگران درخواست شده است اخبار و اطلاعیههای تکمیلی صرفاً از طریق منابع رسمی دنبال شده و در صورت بروز هرگونه حادثه یا مشاهدهٔ شرایط خطرناک، موضوع از طریق شمارههای ۱۳۷ و ۱۲۴ اطلاعرسانی شود.