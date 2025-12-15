ممنوعیت موقت تردد شناورها در بندر چارک و کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، بر اساس هشدار اداره‌کل هواشناسی استان هرمزگان و با توجه به پیش‌بینی وضعیت جوی، شامل وزش بادهای شرقی، افزایش بارندگی و ارتفاع موج و همچنین نامساعد شدن شرایط دریا، محدودیت‌های دریانوردی برای روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ اعمال می‌گردد.

بر این اساس، تردد کلیه شناورها از بندر چارک و کیش تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام می‌شود. همچنین با توجه به متلاطم بودن دریا و افزایش ارتفاع موج، از ساکنان و گردشگران درخواست می‌شود از انجام هرگونه فعالیت دریایی خودداری نموده و به‌منظور پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، نکات ایمنی را به‌طور کامل رعایت نمایند.

شایان ذکر است، متقاضیان می‌توانند جهت اطلاع از مسیرهای مجاز دریایی با شماره ۵۰۰۰۴۰۱۹۸۳۴۹۲ و به‌منظور دریافت آخرین اطلاعات مربوط به وضعیت جوی و تردد شناورها با شماره‌های گویای ۰۷۶۴۵۷۷ (غرب هرمزگان) و ۰۷۶۴۴۸۸ (جزیره کیش) تماس حاصل نمایند.