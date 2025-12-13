کارگاه آموزشی مدیریت زمستانه باغات پسته در منطقه آزاد ارس برگزار شد
کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت زمستانه باغات پسته به همت معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس و با حضور بهرهبرداران، سرمایهگذاران، کارشناسان بخش کشاورزی و جمعی از فارغالتحصیلان این حوزه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ارس، این دوره آموزشی با محوریت تشریح اصول علمی و اجرایی مدیریت دوره خواب زمستانه درختان پسته برگزار شد و طی آن مهمترین مباحث مربوط به آمادهسازی باغ برای فصل رشد، مدیریت تنشهای اقلیمی و روشهای افزایش بهرهوری تولید مورد بررسی قرار گرفت.
در جریان کارگاه، ساختار زیستی درخت پسته در دوره رکود زمستانی، نقش تغذیه اصولی در بازسازی ذخایر غذایی درخت و اهمیت مدیریت صحیح رطوبت خاک در ماههای سرد سال بهصورت کاربردی تبیین شد. همچنین شیوههای حرفهای هرس زمستانه، اصول کنترل آفات و بیماریهای پنهان در دوره خواب و راهکارهای علمی پیشگیری از خسارت سرمای زمستان از دیگر مباحثی بود که در این برنامه مورد واکاوی قرار گرفت.
تشریح چرایی اهمیت پایش باغ بر اساس دادههای هواشناسی، تحلیل خطرات اقلیمی و معرفی تکنیکهای حفاظتی برای کاهش آسیبهای ناشی از یخبندان نیز بخش دیگری از محتوای دوره را به خود اختصاص داد. این آموزشها با هدف ارتقای دانش فنی تولیدکنندگان، استاندارد سازی شیوههای مدیریت باغ، استفاده بهینه از آب و خاک و افزایش پایداری و کیفیت تولید پسته در منطقه ارائه شد.
تدریس این کارگاه توسط دکتر حکمآبادی، محقق و پژوهشگر و مروج ارشد پسته ایران انجام گرفت و مباحث تخصصی به همراه پرسش و پاسخهای فنی برای شرکتکنندگان تشریح شد.
لازم به توضیح است، در حال حاضر بیش از ۳۵۰ هکتار از اراضی منطقه آزاد ارس به کشت پسته اختصاص دارد و ارقام اکبری، احمدآقایی، شاهپسند، کلهقوچی و فندقی از مهمترین و اقتصادیترین ارقام کشتشده در این محدوده به شمار میروند.