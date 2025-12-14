به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، تفاهم‌نامه همکاری چندجانبه عمرانی با حضور سردار اصغر عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا، دکتر هادی مقدم زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، علیرضا غیابی مدیر عامل موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج میان سپاه عاشورا، سازمان منطقه آزاد ارس و مؤسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج امضا شد.

این تفاهم‌نامه با هدف همکاری مشترک در بخش‌های مختلف عمرانی، تسریع در روند پیشرفت طرح‌ها، حمایت عملی از برنامه های توسعه ای و اجتماعی و فراهم‌سازی بستر اجرای پروژه‌های جدید توسعه‌ای منعقد شده است.

گفتنی است موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج ذیل بنیاد تعاون بسیج در مباحث عمران و سازندگی و ساخت مسکن و مسائل محرومیت زدایی فعالیت دارد.

