تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد ارس، سپاه عاشورا و مؤسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد ارس، سپاه عاشورا و مؤسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج امضا شد
تفاهم‌نامه همکاری چندجانبه با هدف تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی میان سازمان منطقه آزاد ارس، سپاه عاشورا و مؤسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج به امضا رسید.

 به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، تفاهم‌نامه همکاری چندجانبه عمرانی با حضور سردار اصغر عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا، دکتر هادی مقدم زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، علیرضا غیابی مدیر عامل موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج میان سپاه عاشورا، سازمان منطقه آزاد ارس و مؤسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج امضا شد. 

 این تفاهم‌نامه با هدف همکاری مشترک در بخش‌های مختلف عمرانی، تسریع در روند پیشرفت طرح‌ها، حمایت عملی از برنامه های توسعه ای و اجتماعی و فراهم‌سازی بستر اجرای پروژه‌های جدید توسعه‌ای منعقد شده است. 

 گفتنی است موسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج ذیل بنیاد تعاون بسیج در مباحث عمران و سازندگی و ساخت مسکن و مسائل محرومیت زدایی فعالیت دارد.

 

