دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با دادستان جدید مرکز استان آذربایجان‌ شرقی

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، هادی مقدم‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با حسین محمدزاده آلمالو، دادستان جدید مرکز استان آذربایجان‌شرقی دیدار و گفت‌وگو کرد و در این دیدار ضمن تبریک انتصاب وی به عنوان دادستان مرکز استان بر اهمیت تعامل و همکاری سازنده میان این سازمان و مجموعه دستگاه قضایی استان تأکید کرد.

مقدم زاده با اشاره به نقش مهم دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی، ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و اشتغال گفت: هم‌افزایی و هماهنگی میان نهادهای اجرایی و قضایی، زمینه‌ساز تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و حل مسائل و چالش‌های حقوقی پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است.

دادستان جدید مرکز استان آذربایجان‌شرقی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های مهم منطقه آزاد ارس در توسعه اقتصادی استان بر حمایت دستگاه قضایی از فعالیت‌های اقتصادی، تولیدمحور و اشتغال‌زا و همکاری برای رفع موانع سرمایه‌گذاران تأکید کرد.