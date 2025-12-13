خبرگزاری کار ایران
دوره آموزشی تبیین قوانین گمرکی موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا در ارس برگزار شد

دوره آموزشی تخصصی تبیین قوانین گمرکی موافقت‌نامه تجارت آزاد جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به همت معاونت اقتصادی و سرمایه‌ گذاری سازمان منطقه آزاد ارس و با حضور کارشناسان ارشد گمرکی و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس،  این دوره آموزشی با محوریت تشریح ابعاد حقوقی و اجرایی موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برگزار شد و طی آن ساختار حقوقی موافقت‌نامه، فهرست مثبت و منفی تعرفه‌های گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی، اقلام مشمول تجارت آزاد با حقوق ورودی صفر، تعرفه‌های ترجیحی همراه با سقف و درصد کاهش حقوق ورودی، کالاهای سهمیه‌ای و گروه اقلام خارج از فهرست موافقت‌نامه به‌صورت دقیق بررسی شد.

بررسی قواعد مبدأ مؤثر در تعیین کشور سازنده کالا و نحوه تکمیل فرم ویژه گواهی مبدأ اوراسیا نیز از دیگر بخش‌های این دوره آموزشی بود.

در این برنامه دکتر مجاهد باباپور، مسئول میز اوراسیا در گمرکات استان، عضو کارگروه پایش گمرک ایران و رئیس اداره بازبینی و حسابرسی پس از ترخیص گمرکات استان و همچنین دکتر غفاری، رئیس اداره امور گمرکی گمرک استان به ارائه مباحث تخصصی و پاسخ به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پرداختند.

این دوره در محل سالن جلسات معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس و با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، ترخیص‌کاران، کارگزاران گمرکی، انجمن کارآفرینان، جامعه بازاریان، صنعتگران و نمایندگان واحدهای تولیدی برگزار شد.

براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مرحله بعدی این دوره آموزشی طی یک ماه آینده در مرکز نوردوز برگزار خواهد شد.

 

