مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:
بانوان ستون رشد، تربیت و پیشرفت جامعه هستند
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در مراسم بزرگداشت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن، با تأکید بر نقش محوری بانوان در تعالی جامعه، موفقیتهای سازمان بهویژه کسب رتبه نخست عملکردی مناطق آزاد در ششماهه نخست سال را حاصل تلاش و مسئولیتپذیری کارکنان بهویژه بانوان عنوان کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، مراسم بزرگداشت روز زن و تجلیل از بانوان شاغل در سازمان منطقه آزاد ارس به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن امروز با حضور حجتالاسلام والمسلمین اسماعیل هادوی امام جمعه شهرستان جلفا، دکتر هادی مقدم زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و معاونین اقتصادی و سرمایه گذاری و فرهنگی اجتماعی و گردشگری برگزار شد.
مقدمزاده در این مراسم با تبریک این مناسبت معنوی گفت: در مکتب اسلام جایگاه زن نه تنها نماد مهرورزی، عطوفت و ارزشهای انسانی است، بلکه نماد رشد، تربیت و پویایی در زندگی فردی و اجتماعی به شمار میآید.
مقدم زاده با بیان اینکه نقشآفرینی بانوان در ساختار اجتماعی ایران ریشه تاریخی دارد افزود: در عصر حاضر نیز همانند گذشته، بانوان در عرصههای مختلف دوشادوش آقایان منشأ خیر، تحول و اثرگذاری هستند. جامعه امروز ایران مدیون تلاش زنانی است که در کنار مسئولیتهای متعدد خانوادگی در میدان کار و فعالیت اجتماعی نیز درخشیدهاند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شخصیت نورانی حضرت زهرا (س) عنوان کرد: حضرت زهرا (س) الگوی بیبدیل زنان مسلمان در نقشهای مختلف فردی، اجتماعی، خانوادگی و معنوی هستند. ایشان نمادی از کرامت، آزادگی، جهاد، تربیت و استقامتاند و تأسی به سیره آن بانوی بزرگ، راهنمایی روشن برای زنان جامعه امروز است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با قدردانی از همکاران زن سازمان منطقه آزاد ارس اظهار داشت: ما به بانوانی که علی رغم مسئولیتهای چندگانه، نقش سازمانی خود را به بهترین شکل ایفا میکنند افتخار میکنیم. بسیاری از بانوان ما علاوه بر مسئولیتهای حرفهای، نقش مادری، همسری و حتی در برخی مواقع نقش پدری را نیز با صبر، استقامت و اخلاق نیکو بهعهده دارند که این جایگاه آنان را بیبدیلتر میکند.
مقدمزاده با اشاره به ویژگیهای بارز بانوان شاغل در سازمان تصریح کرد: بانوان همکار ما در منطقه آزاد ارس از دقت، احساس مسئولیت و نظم و تلاش بیشتر برخوردارند و این موضوع در نتایج عملکردی سازمان کاملاً مشهود است.
او روز زن را صرفاً یک مناسبت نمادین ندانست و ادامه داد: روز زن علاوه بر آنکه به برکت ولادت حضرت زهرا (س) معنا یافته، فرصتی است تا از ارزشهای بیبدیل بیش از نیمی از پیکره جامعه صمیمانه قدردانی کنیم. بدون مشارکت بانوان، هیچ مسیر توسعهای شکل نمیگیرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس سپس به عملکرد منطقه آزاد ارس اشاره کرد و گفت: رسالت و مأموریت این منطقه به عنوان یکی از کانونهای اقتصادی شمالغرب کشور بر پایه تعامل، همافزایی و توسعه متوازن بنا شده است. خوشبختانه منطقه آزاد ارس در شش ماهه اول امسال توانست در تمامی شاخصهای ارزیابی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، رتبه نخست عملکردی کشور را به دست آورد. این موفقیت مرهون تلاش تمامی همکاران، بهویژه بانوان سختکوش و متعهد سازمان است.
این مراسم با تقدیر از بانوان شاغل در سازمان منطقه آزاد ارس پایان یافت.