محور ماکو–دانالو(قلیش لانمیش) در آستانه بهرهبرداری؛
مطالبهای که تحقق یافت
محور ماکو–دانالو(قلیش لانمیش) که یکی از مسیرهای مهم و پرکاربرد منطقه محسوب میشود و سالها بهعنوان یک مطالبه جدی مردم مطرح بود، در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابز عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ با اتمام عملیات آسفالتریزی، نصب علائم ایمنی و خطکشی مسیر، این محور بهزودی آماده بهرهبرداری رسمی خواهد شد و خدمات ایمن و استانداردی به رانندگان و ساکنان منطقه ارائه میدهد.
اجرای این پروژه با اعتبار ۸۹ میلیارد تومان صورت گرفته و بخشی از برنامههای سازمان منطقه آزاد ماکو برای بهبود زیرساختهای جادهای و افزایش ایمنی مسیرهای حیاتی منطقه است. بهرهبرداری از محور ماکو–دانالو علاوه بر تسهیل رفتوآمد، زمینه توسعه اقتصادی، گردشگری و ارتباطات محلی را نیز ارتقا میبخشد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اهمیت این پروژه برای اهالی منطقه تأکید کرد: «تحقق این مطالبه مردمی، نمونهای از پیگیری مستمر سازمان برای بهبود زیرساختها و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.»