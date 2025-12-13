به گزارش ایلنا به نقل از روابز عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ با اتمام عملیات آسفالت‌ریزی، نصب علائم ایمنی و خط‌کشی مسیر، این محور به‌زودی آماده بهره‌برداری رسمی خواهد شد و خدمات ایمن و استانداردی به رانندگان و ساکنان منطقه ارائه می‌دهد.

اجرای این پروژه با اعتبار ۸۹ میلیارد تومان صورت گرفته و بخشی از برنامه‌های سازمان منطقه آزاد ماکو برای بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و افزایش ایمنی مسیرهای حیاتی منطقه است. بهره‌برداری از محور ماکو–دانالو علاوه بر تسهیل رفت‌وآمد، زمینه توسعه اقتصادی، گردشگری و ارتباطات محلی را نیز ارتقا می‌بخشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به اهمیت این پروژه برای اهالی منطقه تأکید کرد: «تحقق این مطالبه مردمی، نمونه‌ای از پیگیری مستمر سازمان برای بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی مردم است.»