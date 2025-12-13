به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ بر اساس این تفاهم‌نامه، این منطقه به پایلوت ملی بازآفرینی شهری در میان مناطق آزاد کشور تبدیل می‌شود و اجرای برنامه‌های احیا، بهسازی و نوسازی محلات هدف در شهرهای ماکو، بازرگان، شوط، پلدشت، یولاگلدی و مرگنلر در دستور کار قرار می‌گیرد.

تمرکز بر بهبود کیفیت زندگی و نوسازی بافت‌های فرسوده

این تفاهم‌نامه با هدف ارتقای زیست‌پذیری شهری، ساماندهی بافت‌های فرسوده، افزایش ایمنی ساخت‌وساز و بهبود خدمات شهری منعقد شده است.

در چارچوب این همکاری، کاهش ۵۰ درصدی تعرفه خدمات مهندسی در بافت‌های فرسوده و تاریخی شهرهای منطقه توسط سازمان نظام مهندسی استان اعمال خواهد شد تا نوسازی مردمی و ساخت‌وساز ایمن در این محلات تسهیل شود.

تقویت مدیریت یکپارچه شهری

با اجرای این سند، ستادهای بازآفرینی شهری سه شهرستان منطقه در سازمان منطقه آزاد ماکو مستقر خواهند شد و پیگیری اقدامات اجرایی با هدایت معاونت عمرانی و زیربنایی و از طریق مدیریت شهری و روستایی سازمان انجام می‌گیرد.

همچنین شهرداری‌ها موظف شدند اطلاعات پروانه‌های ساختمانی و پروژه‌های نوسازی را برای مدیریت یکپارچه اقدامات به ستاد بازآفرینی ارائه دهند.

احیای بافت تاریخی و توسعه مشارکت‌های شهری

در نشست امروز، بر ضرورت احیای هویت تاریخی شهرهای منطقه، مرمت بناهای ارزشمند، ارتقای ایمنی، ایجاد زیرساخت‌های خدماتی و گسترش دفاتر تسهیل‌گری تأکید شد.

جذب سرمایه‌گذاران، مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از مدل‌های نوین تأمین مالی نیز از محورهای مورد توافق میان سه نهاد بود.

حرکت به سمت الگوی ملی بازآفرینی در مناطق آزاد

با امضای این تفاهم‌نامه، منطقه آزاد ماکو نقش محوری در تدوین و اجرای الگوی جامع بازآفرینی شهری برای مناطق آزاد کشور برعهده می‌گیرد. این همکاری می‌تواند زمینه‌ساز تحول در بافت‌های ناکارآمد شهری، افزایش کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن در محدوده منطقه آزاد ماکو باشد.

