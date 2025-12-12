خبرگزاری کار ایران
تأکید مدیرعامل بر نقش محوری زنان در توسعه ماکو / نمایشگاه زنان کارآفرین و توانمند ماکو گشایش یافت

نمایشگاه توانمندی‌های زنان ماکو به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) و روز زن امروز میزبان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ گروسی در این بازدید که با همراهی شهلا تاجفر فرماندار ماکو انجام شد، در گفت‌وگو با خبرنگاران بر ظرفیت گسترده زنان منطقه تأکید کرد و گفت: حضور فعال بانوان در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند موتور محرک توسعه ماکو باشد.

به گفته او، هویت اقتصادی منطقه بدون نقش‌آفرینی زنان کامل نخواهد شد و حمایت از کسب‌وکارهای خانگی، صنایع خلاق و تولیدات بومی باید به یک سیاست پایدار تبدیل شود.

در پایان این بازدید، سیمین درخشان رئیس انجمن زنان کارآفرین ماکو نیز با اشاره به استقبال بانوان از این نمایشگاه، تأکید کرد: توسعه مهارت‌ها و دسترسی به بازار، مهم‌ترین نیاز زنان کارآفرین است.

او گفت انجمن تلاش می‌کند شبکه‌سازی، آموزش و معرفی محصولات زنان را تقویت کند تا ظرفیت‌های محلی به فرصت‌های واقعی اقتصادی تبدیل شوند.

