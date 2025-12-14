آغاز صادرات اسلب و شمش فولادی به عمان و کویت از خرمشهر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی عسکری شنبه با اشاره به اقدامات هدفمند در حوزه بازاریابی و جذب بار، از تحقق ۲ دستاورد مهم صادراتی خبر داد و اظهار کرد: در راستای رونق اقتصادی منطقه و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول‌مانده بندر خرمشهر، پس از رایزنی‌ها و پیگیری‌های مستمر و اثرگذار، زمینه صادرات محصولات فولادی از این بندر پس از سال‌ها وقفه فراهم شد.

وی افزود: برای نخستین‌بار پس از جنگ تحمیلی هشت‌ساله، صادرات اسلب آهن مجتمع فولاد شهید جهان‌آرا واقع در شهرک صنعتی خرمشهر از طریق بندر خرمشهر به مقصد کشور عمان عملیاتی و انجام شد.

عسکری تناژ کلی این محموله صادراتی را ۲۰ هزار تن اعلام کرد و ادامه داد : نخستین بخش آن به میزان سه هزار و ۳۰۰ تن از طریق بارج بارگیری و ارسال شده است.

وی گفت: پس از گذشت ۴۶ سال از اشغال بندر خرمشهر توسط رژیم بعث، صادرات شمش فولادی مجتمع فولاد خوزستان از این بندر به مقصد کشور کویت نیز با تلاش‌ها و پیگیری‌های بی‌وقفه این مدیریت به مرحله اجرا رسید.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر بیان کرد: این محموله به‌صورت حمل‌ و نقل ترکیبی جابجا می شود؛ به‌گونه‌ای که ابتدا محموله از طریق شبکه ریلی از اهواز به بندر خرمشهر منتقل و سپس توسط کشنده‌های ترمینال به اسکله جابه‌جا و در نهایت از طریق کشتی به کشور کویت صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه تناژ کل این قرارداد صادراتی ۵۰ هزار تن است اضافه کرد: بر اساس اعلام نماینده شرکت فولاد، ماهانه ۲۵ هزار تن شمش فولادی از این مسیر صادر خواهد شد.

عسکری اظهار کرد: همچنین نخستین محموله این طرح با شناور یاسین و به تناژ ۲ هزار و ۶۰۰ تن بارگیری و با موفقیت از بندر خرمشهر خارج شده است.

وی در تشریح اهمیت و پیامدهای این اقدامات خاطرنشان کرد: فعال‌سازی مجدد مسیرهای صادراتی از بندر خرمشهر، علاوه بر افزایش سهم این بندر در تجارت خارجی کشور، موجب کاهش هزینه‌های لجستیکی تولیدکنندگان، تنوع‌بخشی به شیوه‌های حمل‌ونقل، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در منطقه و ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر ادامه داد: همچنین اتصال موثر شبکه ریلی به حمل‌ و نقل دریایی، جایگاه بندر خرمشهر را به‌عنوان یک هاب لجستیکی چندوجهی در جنوب غرب کشور تقویت می‌کند.

وی این اقدام را گامی موثر در احیای نقش تاریخی بندر خرمشهر در زنجیره صادرات صنایع فولادی کشور دانست.