حضور عضو هیأتمدیره اتحادیه صنایع و کارآفرینان ترکمنستان در پاویون مناطق آزاد ایران در کیش اکسپو ۲۰۲۵
در پنجمین روز از برگزاری نمایشگاه بینالمللی کیش اکسپو 2025، آرازوف بگنج، عضو هیأتمدیره اتحادیه صنایع و کارآفرینان ترکمنستان و عضو کابینه وزرای این کشور، با حضور در پاویون اختصاصی دبیرخانه شورایعالی و سازمانهای مناطق آزاد کشور، با ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری مناطق آزاد ایران آشنا شد.
به گزارش ایلنا؛ در این نشست، نمایندگان سازمانهای مناطق آزاد ماکو، انزلی، چابهار و اردبیل به تشریح توانمندیها، مزیتهای رقابتی و فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق متبوع خود پرداختند و زمینههای توسعه همکاریهای مشترک، بهویژه در حوزه لجستیک، مورد بررسی قرار گرفت.
عضو هیأتمدیره اتحادیه صنایع و کارآفرینان ترکمنستان در پایان این دیدار و در گفتوگو با روابط عمومی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با مثبت ارزیابی کردن سطح مذاکرات، این نشست را سازنده توصیف کرد و از معرفی جامع ظرفیتهای مناطق آزاد ایران قدردانی کرد.
آرازوف بگنج همچنین با اشاره به ظرفیتهای مناطق آزاد ترکمنستان، از مسئولان و فعالان اقتصادی ایران برای بازدید و بررسی فرصتهای همکاری در مناطق آزاد این کشور دعوت به عمل آورد.
گفتنی است، دومین رویداد بینالمللی کیش اکسپو ۲۰۲۵ از ۱۸ تا ۲۳ آذرماه در مرکز نمایشگاههای بینالمللی جزیره کیش میزبان علاقمندان است.