خبرگزاری کار ایران
پوستر دومین جشنواره سراسری کفیشه رونمایی شد و کافه‌ها جان گرفتند

با رونمایی از پوستر دومین جشنواره سراسری نمایش های کافه ای «کفیشه» شور تازه‌ای در کافه‌های آبادان جریان پیدا می‌کند؛ آیینی که با تجلیل از غلامرضا همت‌نژاد، هنرمند پیشکسوت و خاطره‌ساز تئاتر کمدی حال‌وهوایی احساسی و متفاوت به خود گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، آیین رونمایی از پوستر دومین جشنواره سراسری نمایش‌های کافه‌ای «کفیشه» با حضور جمعی از هنرمندان، فعالان فرهنگی و دوستداران تئاتر در فضایی گرم و صمیمی برگزار شد.

این مراسم با تقدیر از «غلامرضا همت‌نژاد» کمدین محبوب سال‌های دور تئاتر آبادان رنگی از احترام و خاطره به خود گرفت و با استقبال گسترده حاضران همراه شد.

در این رویداد فرشید قنبری دبیر دومین جشنواره نمایش های کافه‌ای« کفیشه» با ابراز رضایت از روند رشد این جشنواره، گفت: خوشحالم که کفیشه توانسته نام خود را در سراسر کشور تثبیت کند؛ این جشنواره نتیجه همدلی و تلاش پیوسته تیمی است که با عشق، فضایی تازه برای نمایش‌های کافه‌ای ایجاد کرده‌اند.

بر اساس اعلام دبیرخانه، دومین دوره جشنواره نمایش های کافه ای کفیشه از ۲۵ تا ۲۷ آذرماه در چهار کافه ناکو، سنبله، بیست‌تیک و وحدت برگزار می‌شود و ۲۸ آذرماه نیز با معرفی برگزیدگان در مراسم اختتامیه به کار خود پایان خواهد داد.

قنبری همچنین افزود: با اعلام هیئت‌های انتخاب، ۳۴ اثر نمایشی در سه بخش کافه‌ای، نقالی و پرده‌خوانی، و خیمه‌شب‌بازی و عروسک‌های سایه سنتی به مرحله نهایی راه یافته‌اند و در این دوره برای کسب عناوین برتر رقابت خواهند کرد.

 

