برگزاری آئین کلنگزنی پروژه ۳۵۷ میلیارد تومانی توسعه شبکه برق و روشنایی سایت صنعتی خرمشهر
کلنگ پروژه احداث خطوط ۳۳ کیلوولت و شبکه روشنایی فاز یک سایت صنعتی خرمشهر با هدف تأمین ۲۰ مگاوات توان مورد نیاز صنایع و توسعه زیرساختهای برق این منطقه، امروز با حضور مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد اروند و مسئولان شهرستان خرمشهر به زمین زده شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، مراسم کلنگزنی پروژه احداث خطوط ۳۳ کیلوولت و شبکه روشنایی فاز یک اولویت اول و دوم سایت صنعتی خرمشهر امروز با حضور مدیرعامل، معاونین و جمعی از مدیران سازمان منطقه آزاد اروند و مسئولان شهرستان خرمشهر برگزار شد.
مصطفی خانزادی در آیین بهرهبرداری از این پروژه، توسعه زیرساختهای انرژی را یکی از مهمترین پیشنیازهای رونق تولید و جذب سرمایهگذاری در منطقه دانست و گفت: با اجرای این طرح، گام مؤثری برای ارتقای کیفیت زیرساختهای برق و ایجاد ظرفیتهای پایدار برای صنایع و کارخانجات سایت صنعتی خرمشهر برداشته خواهد شد.
وی افزود: این پروژه شامل توسعه شبکه فشار متوسط به طول ۱۵ کیلومتر و توسعه شبکه روشنایی به طول ۱۷ کیلومتر است که با هدف تقویت و توسعه شبکه توزیع و تأمین توان مورد نیاز صنایع و کارخانجات و واحدهای تولیدی-صنعتی مستقر در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند معادل ۲۰ مگاوات، در سایت صنعتی خرمشهر اجرا میشود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه این طرح یکی از پروژههای راهبردی منطقه در حوزه زیرساخت برق است، تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد اروند با اجرای این پروژه ۳۵۷ میلیارد تومانی که طی ۱۸ ماه تکمیل خواهد شد، تلاش میکند تا زمینه توسعه صنعتی، افزایش ظرفیت تولید و بهبود خدماترسانی به واحدهای صنعتی را فراهم آورد.
خانزادی تأکید کرد: تداوم اجرای پروژههای زیرساختی برق، حملونقل و خدماتی در منطقه آزاد اروند با هدف پشتیبانی از سرمایهگذاران و تقویت توان تولیدی کشور در دستور کار قرار دارد.
بر اساس این گزارش، سازمان منطقه آزاد اروند با همکاری شرکت چال منال خوزستان، در مدت ۱۸ ماه و با اعتباری بالغ بر ۳۵۷ میلیارد تومان، پروژه احداث خطوط ۳۳ کیلو ولت و شبکه روشنایی فاز یک اولویت اول و دوم شهرک صنعتی خرمشهر واقع در سایت صنعتی منطقه آزاد اروند را وارد فاز اجرا کرد.