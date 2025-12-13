خبرگزاری کار ایران
اهدای ۲۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان اقدام تازه اروند در مسیر محرومیت‌زدایی

همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن، ۲۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان آبادان و خرمشهر اهدا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این آیین با حضور سردار حزنی دبیر قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه پاسداران، سردار خادم سیدالشهدا فرمانده قرارگاه کربلا استان خوزستان و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

سید محمد سیدی، مدیر اجتماعی و محرومیت‌زدایی سازمان منطقه آزاد اروند در توضیح این مراسم، با اشاره به اهمیت تقویت امید و حمایت از زوج‌های جوان در مناطق کم‌برخوردار، گفت: این چهارمین مرحله از توزیع جهیزیه است که با هدف کمک به ساماندهی زوج‌های جوان و پشتیبانی از آغاز زندگی آنان انجام می‌شود و سازمان منطقه آزاد اروند این اقدامات را در چارچوب مسئولیت‌های اجتماعی خود با جدیت ادامه خواهد داد.

سیدی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: تلاش می‌کنیم برنامه‌های محرومیت‌زدایی را از حالت مقطعی خارج کرده و به شکل مستمر و هدفمند ادامه دهیم.

وی اذعان داشت: اولویت ما رسیدگی به نیازهای اساسی مردم، شناسایی نقاط بحرانی و ارائه کمک‌های عملیاتی و مؤثر است تا بتوانیم کیفیت زندگی در محلات کم‌برخوردار را بهبود بخشیم.

سیدی با بیان اینکه این برنامه با همراهی قرارگاه کربلا و ناحیه مقاومت بسیج آبادان و خرمشهر اجرا شد، افزود: چنین طرح‌هایی نقش مهمی در کاهش فشارهای اقتصادی خانواده‌ها و پیشبرد محرومیت‌زدایی دارند.

شایان ذکر است در این مراسم، جبار سالم‌پور معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند و سرهنگ لویمی فرمانده سپاه خرمشهر نیز حضور داشتند.

 

