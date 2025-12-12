امضای تفاهمنامه همکاری سازمان منطقه آزاد اروند و انجمن سینمای جوانان ایران
تفاهمنامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد اروند و انجمن سینمای جوانان ایران با هدف توسعه زیرساختهای سینمایی شهرستانهای آبادان و خرمشهر امضا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این تفاهمنامه ظهر امروز (نوزدهم آذرماه) با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، معاون توسعه و منابع سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون سیاسی اجتماعی استاندار خوزستان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان، فرماندار ویژه شهرستان آبادان و جمعی از مسئولان و چهرههای فرهنگی استان، میان «جبار سالمپور» معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند و «بهروز شعیبی» مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران به امضا رسید.
این تفاهمنامه در راستای ارتقای سطح مهارتی و حرفهای هنرمندان جوان، توسعه فضای تولیدات سینمایی و ایجاد بسترهای مناسب برای ساخت فیلمهای کوتاه، مستند و آثار تجربی منعقد شده است.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند در این مراسم با اشاره به ظرفیتهای گسترده هنری در آبادان و خرمشهر، حمایت از هنرمندان جوان و فراهمسازی تجهیزات و امکانات استاندارد برای تولید آثار سینمایی را از اولویتهای این معاونت عنوان کرد و گفت: همکاری با مجموعهای تخصصی مانند انجمن سینمای جوانان ایران میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آثار تولیدی، کشف استعدادهای جدید و رونقبخشی به فضای فرهنگی منطقه اروند داشته باشد.
مدیرعامل انجمن سینمای جوان ایران نیز با قدردانی از نگاه حمایتی سازمان منطقه آزاد اروند، این تفاهمنامه را اقدامی ارزشمند در جهت توسعه دامنه فعالیتهای انجمن در جنوب کشور دانست و افزود: آبادان و خرمشهر از گذشته تاکنون بستر تولید آثار مهم سینمایی و پرورش هنرمندان تأثیرگذار بودهاند و تقویت زیرساختهای سینمایی در این منطقه، مسیر رشد نسل تازهای از فیلمسازان جوان را هموار میکند.
بر اساس مفاد این تفاهمنامه، بهروزرسانی و تقویت تجهیزات فیلمسازی دفتر آبادان انجمن سینمای جوانان ایران، مشارکت در برگزاری دورهها و کارگاههای تخصصی در حوزههای کارگردانی، فیلمبرداری، تدوین، مستندسازی و فیلمنامهنویسی و همچنین بررسی راهاندازی دفتر انجمن سینمای جوانان ایران در شهرستان خرمشهر در دستور کار قرار گرفته است.
هدف از اجرای این برنامهها، افزایش دسترسی هنرمندان منطقه به آموزشهای تخصصی با کیفیت و فراهمسازی زمینه تولید آثار مستقل و حرفهای عنوان شده است.
در پایان این مراسم نیز بر ضرورت ایجاد شبکهای منسجم از ظرفیتهای فرهنگی و هنری منطقه آزاد اروند تأکید شد و مقرر گردید کمیتهای مشترک از دو نهاد بر روند اجرای مفاد تفاهمنامه نظارت کرده و برنامههای مشترک آینده را تدوین کند.