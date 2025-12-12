خبرگزاری کار ایران
آبادان؛ میزبان هفتادودومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از حمایت این سازمان برای برگزاری هفتادودومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان در آبادان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ نشست هماهنگی برگزاری جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان ظهر امروز (نوزدهم آذرماه) با حضور مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، معاون توسعه و منابع سازمان سینمایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان، فرماندار ویژه شهرستان آبادان، جمعی از مسئولین و شخصیت‌های شاخص فرهنگی استان در محل این سازمان برگزار شد.

«مصطفی خانزادی» با اشاره به تاثیر آبادان در عرصه هنر و سینمای ایران این رویداد را گامی مهم در حمایت از فیلم‌سازان و سینماگران جوان برشمرد.

این مقام مسئول تاکید کرد: مقوله «اقتصاد هنر» باید به گونه‌ای جدی، علمی و فراگیر در منطقه تقویت شود و ما آمادگی کامل داریم تا در حد توان در پشتیبانی از پروژه‌های هنری گام برداریم.

در پایان این نشست احکام شورای سیاست گذاری این رویداد توسط دبیر هفتادودومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان به «مصطفی خانزادی» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، «مهدی شفیعی» معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی،«حبیب الله فضل الله پور» معاون سیاسی_اجتماعی استانداری خوزستان، «حسین براتی»مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و دو تن از شخصیت‌های شاخص فرهنگی و هنری کشور و استان خوزستان « خسرو نشان» و «اردشیر صالح پور» اعطاء شد.

هفتاد و دومین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان آبادان از تاریخ ۲۴ تا ۲۷ دی­ماه سال جاری به مدت ۴ روز در منطقه آزاد اروند (شهرستان آبادان) با حضور هنرمندان ۱۰ استان (گیلان، ایلام، همدان، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان، یزد، مرکزی، تهران) برگزار می‌شود.

 

