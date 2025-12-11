خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز عملیات احداث شبکه ۳۳ کیلوولت در سایت صنعتی خرمشهر؛ گامی راهبردی برای تقویت پایداری انرژی و توسعه صنایع در منطقه آزاد اروند

آغاز عملیات احداث شبکه ۳۳ کیلوولت در سایت صنعتی خرمشهر؛ گامی راهبردی برای تقویت پایداری انرژی و توسعه صنایع در منطقه آزاد اروند
کد خبر : 1727455
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: عملیات اجرایی پروژه احداث خطوط ۳۳ کیلوولت و شبکه روشنایی فاز نخست سایت صنعتی خرمشهر با هدف افزایش پایداری انرژی و ایجاد ظرفیت جدید برای توسعه صنایع آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در مراسم کلنگ‌زنی این پروژه، علی الیاسی با تشریح ابعاد فنی طرح اظهار کرد: این پروژه یکی از مهم‌ترین اقدامات زیرساختی در سایت صنعتی خرمشهر است که با هدف تقویت شبکه توزیع برق، افزایش پایداری انرژی و ایجاد ظرفیت لازم برای توسعه صنایع آغاز می‌شود.

وی اذعان داشت: با اجرای ۱۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۱۷ کیلومتر شبکه روشنایی، امکان تأمین ۲۰ مگاوات توان جدید برای واحدهای صنعتی فراهم خواهد شد.

الیاسی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های انرژی برای سرمایه‌گذاران افزود: امروز بسیاری از صنایع برای توسعه فعالیت‌های خود نیازمند شبکه‌ای مطمئن و پایدار هستند و اجرای این طرح، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در سایت صنعتی خرمشهر فراهم می‌کند.

به گفته معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۵۷۰ میلیارد ریال و در مدت زمان ۱۸ ماه توسط سازمان منطقه آزاد اروند اجرا خواهد شد.

او با تأکید بر لزوم مدیریت دقیق و نظارت مستمر گفت: تلاش ما این است که این طرح طبق برنامه‌ریزی و با بهترین کیفیت به نتیجه برسد.

الیاسی توسعه زیرساخت‌های انرژی را یکی از محورهای اصلی برنامه ارتقای توان صنعتی منطقه دانست و افزود: آغاز عملیات اجرایی این پروژه، گامی مؤثر در مسیر تقویت اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی منطقه است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری