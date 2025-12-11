آغاز عملیات احداث شبکه ۳۳ کیلوولت در سایت صنعتی خرمشهر؛ گامی راهبردی برای تقویت پایداری انرژی و توسعه صنایع در منطقه آزاد اروند
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: عملیات اجرایی پروژه احداث خطوط ۳۳ کیلوولت و شبکه روشنایی فاز نخست سایت صنعتی خرمشهر با هدف افزایش پایداری انرژی و ایجاد ظرفیت جدید برای توسعه صنایع آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، در مراسم کلنگزنی این پروژه، علی الیاسی با تشریح ابعاد فنی طرح اظهار کرد: این پروژه یکی از مهمترین اقدامات زیرساختی در سایت صنعتی خرمشهر است که با هدف تقویت شبکه توزیع برق، افزایش پایداری انرژی و ایجاد ظرفیت لازم برای توسعه صنایع آغاز میشود.
وی اذعان داشت: با اجرای ۱۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ۱۷ کیلومتر شبکه روشنایی، امکان تأمین ۲۰ مگاوات توان جدید برای واحدهای صنعتی فراهم خواهد شد.
الیاسی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای انرژی برای سرمایهگذاران افزود: امروز بسیاری از صنایع برای توسعه فعالیتهای خود نیازمند شبکهای مطمئن و پایدار هستند و اجرای این طرح، زمینه را برای جذب سرمایهگذاریهای جدید در سایت صنعتی خرمشهر فراهم میکند.
به گفته معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۵۷۰ میلیارد ریال و در مدت زمان ۱۸ ماه توسط سازمان منطقه آزاد اروند اجرا خواهد شد.
او با تأکید بر لزوم مدیریت دقیق و نظارت مستمر گفت: تلاش ما این است که این طرح طبق برنامهریزی و با بهترین کیفیت به نتیجه برسد.
الیاسی توسعه زیرساختهای انرژی را یکی از محورهای اصلی برنامه ارتقای توان صنعتی منطقه دانست و افزود: آغاز عملیات اجرایی این پروژه، گامی مؤثر در مسیر تقویت اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی منطقه است.