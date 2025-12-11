به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، اعضای منصوب‌شده شامل افراد حقیقی خانم‌ها و آقایان مجتبی احمدی، رضا غبیشاوی، سیروس ممبینی امیرحسین شمشادی، بیژن ایروانی، ندا شفیعی، زینب شریفی، عارف دورقی، محمد شریفی، عادل حیدری، عباس مدحجی، سعید زرگانی هستند. علاوه بر آن، تعدادی از افراد حقوقی نیز به عضویت شورا درآمده‌اند که شامل مدیران روابط‌عمومی ادارات مختلف در آبادان و خرمشهر، آقایان محسن سیف‌قلی (فرمانداری آبادان)، داود اسکندری (فرمانداری خرمشهر)، حسین کایدخورده (دانشگاه علوم پزشکی آبادان)، هیثم عامریان (اداره بندر خرمشهر)، رضا نعیمی (شرکت پالایش نفت آبادان)، ابراهیم نصیری (شرکت نفت و گاز اروندان)، علی گله‌دار‌نژاد (دانشگاه علوم و فنون خرمشهر)، عدنان جواهری (رئیس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران دفتر آبادان) و نوید سالم‌زاده (معاون خبر سازمان صداوسیمای مرکز آبادان) هستند. این ترکیب، طیفی از نخبگان رسانه‌ای محلی و چند چهره فعال در سطح ملی را دربرمی‌گیرد و نقش اتاق فکر رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی سازمان را بر عهده خواهد داشت.

بر اساس احکام صادره، شورای اطلاع‌رسانی مأموریت دارد جریان‌های معتبر اطلاع‌رسانی را تقویت کند، راهبردهای اقناعی چندسطحی برای مخاطبان مختلف تدوین نماید، تحولات رسانه‌ای و اجتماعی منطقه را واقع‌گرایانه تحلیل کند، هم‌افزایی و هماهنگی میان نهادها و رسانه‌ها را افزایش دهد، از موازی‌کاری جلوگیری کند و گفتمان توسعه‌محور منطقه را تقویت نماید؛ این شورا همچنین مسئولیت تعمیق همکاری با روابط‌عمومی دستگاه‌های منطقه را بر عهده دارد.

گفتنی است کیوان لطفی، مدیر روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان، پیش‌تر و در حکمی جداگانه به‌عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی منطقه منصوب شده بود.