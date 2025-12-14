خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور فعال منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه بین‌المللی «کیش اکسپو 2025» با تمرکز بر معرفی فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری و صادرات

حضور فعال منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه بین‌المللی «کیش اکسپو 2025» با تمرکز بر معرفی فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری و صادرات
کد خبر : 1727444
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان منطقه آزاد انزلی، با هدف معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و بسته‌های متنوع سرمایه‌گذاری، حضوری فعال و هدفمند در نمایشگاه بین‌المللی «کیش اکسپو 2025» دارد؛ رویدادی که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های اقتصادی کشور، نقش مؤثری در توسعه تعاملات تجاری و سرمایه‌گذاری ایران با بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،  در این دوره از نمایشگاه، بیش از ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی در قالب ۱۰۰ غرفه و ۱۱۰ پاویون تخصصی حضور یافته‌اند و نمایندگان اقتصادی بیش از ۴۰ کشور جهان طی شش روز، در نشست‌ها، مذاکرات تجاری، پنل‌های تخصصی و برنامه‌های هدفمند اقتصادی مشارکت خواهند داشت. کیش اکسپو 2025 با طراحی ۱۲ محور تخصصی، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، تقویت پیوندهای تجاری ایران با ساختارهای بین‌المللی و ایجاد فضای حرفه‌ای مذاکره میان سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان و مجموعه‌های راهبردی کشور دارد.

این رویداد بین‌المللی با مشارکت گسترده فعالان حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معدن، صنایع غذایی، نساجی، کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فعال در حوزه فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، بستر مناسبی برای ارائه پروژه‌های سرمایه‌گذاری، معرفی توانمندی‌های صادراتی و شناسایی مسیرهای جدید حضور در بازارهای جهانی فراهم کرده است.

منطقه آزاد انزلی در این نمایشگاه با حضور کارشناسان ارشد حوزه‌های بندری، اقتصادی و روابط‌عمومی و امور بین‌الملل، در پاویون اختصاصی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و در کنار سازمان‌های مناطق آزاد حضور دارد و با ارائه بسته‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود در حوزه‌های لجستیک و حمل‌ونقل ترکیبی، بندری، صنعتی، گردشگری، دانش‌بنیان و صادرات‌محور، تلاش می‌کند جایگاه این منطقه را به‌عنوان دروازه طلایی تجارت ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر و حلقه اتصال کریدورهای بین‌المللی شمال–جنوب و شرق–غرب بیش از پیش برجسته سازد.

پاویون دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در کیش اکسپو 2025 به یکی از کانون‌های اصلی مذاکرات سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تبدیل شده و میزبان هیأت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران از کشورهای مختلف است. 

گفتنی است نمایشگاه بین‌المللی کیش اکسپو 2025 تا ۲۳ آذرماه ادامه دارد و در این مدت، میزبان مذاکرات تخصصی، نشست‌های B2B، امضای تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و برنامه‌های رسمی همکاری‌های اقتصادی در سطوح ملی و فراملی خواهد بود؛ رویدادی که حضور منسجم و کارشناسی‌شده منطقه آزاد انزلی در آن، می‌تواند زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاران جدید و گسترش تعاملات اقتصادی این منطقه در عرصه بین‌المللی شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری