حضور فعال منطقه آزاد انزلی در نمایشگاه بینالمللی «کیش اکسپو 2025» با تمرکز بر معرفی فرصتهای نوین سرمایهگذاری و صادرات
سازمان منطقه آزاد انزلی، با هدف معرفی ظرفیتها، توانمندیها و بستههای متنوع سرمایهگذاری، حضوری فعال و هدفمند در نمایشگاه بینالمللی «کیش اکسپو 2025» دارد؛ رویدادی که بهعنوان یکی از مهمترین گردهماییهای اقتصادی کشور، نقش مؤثری در توسعه تعاملات تجاری و سرمایهگذاری ایران با بازارهای منطقهای و بینالمللی ایفا میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این دوره از نمایشگاه، بیش از ۳۰۰ شرکت داخلی و خارجی در قالب ۱۰۰ غرفه و ۱۱۰ پاویون تخصصی حضور یافتهاند و نمایندگان اقتصادی بیش از ۴۰ کشور جهان طی شش روز، در نشستها، مذاکرات تجاری، پنلهای تخصصی و برنامههای هدفمند اقتصادی مشارکت خواهند داشت. کیش اکسپو 2025 با طراحی ۱۲ محور تخصصی، تمرکز ویژهای بر توسعه همکاریهای اقتصادی منطقهای، تقویت پیوندهای تجاری ایران با ساختارهای بینالمللی و ایجاد فضای حرفهای مذاکره میان سرمایهگذاران، صادرکنندگان و مجموعههای راهبردی کشور دارد.
این رویداد بینالمللی با مشارکت گسترده فعالان حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معدن، صنایع غذایی، نساجی، کشاورزی، شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای فعال در حوزه فناوریهای نوین و هوش مصنوعی، بستر مناسبی برای ارائه پروژههای سرمایهگذاری، معرفی توانمندیهای صادراتی و شناسایی مسیرهای جدید حضور در بازارهای جهانی فراهم کرده است.
منطقه آزاد انزلی در این نمایشگاه با حضور کارشناسان ارشد حوزههای بندری، اقتصادی و روابطعمومی و امور بینالملل، در پاویون اختصاصی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و در کنار سازمانهای مناطق آزاد حضور دارد و با ارائه بستهها و فرصتهای سرمایهگذاری خود در حوزههای لجستیک و حملونقل ترکیبی، بندری، صنعتی، گردشگری، دانشبنیان و صادراتمحور، تلاش میکند جایگاه این منطقه را بهعنوان دروازه طلایی تجارت ایران با کشورهای حاشیه دریای خزر و حلقه اتصال کریدورهای بینالمللی شمال–جنوب و شرق–غرب بیش از پیش برجسته سازد.
پاویون دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در کیش اکسپو 2025 به یکی از کانونهای اصلی مذاکرات سرمایهگذاری داخلی و خارجی تبدیل شده و میزبان هیأتهای اقتصادی و سرمایهگذاران از کشورهای مختلف است.
گفتنی است نمایشگاه بینالمللی کیش اکسپو 2025 تا ۲۳ آذرماه ادامه دارد و در این مدت، میزبان مذاکرات تخصصی، نشستهای B2B، امضای تفاهمنامههای سرمایهگذاری و برنامههای رسمی همکاریهای اقتصادی در سطوح ملی و فراملی خواهد بود؛ رویدادی که حضور منسجم و کارشناسیشده منطقه آزاد انزلی در آن، میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاران جدید و گسترش تعاملات اقتصادی این منطقه در عرصه بینالمللی شود.