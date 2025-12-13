تداوم موج آنفلوانزای H3N2 در کیش/ اجرای دورکاری ۴۰ درصدی و توصیه به پرهیز از تجمعات
سرپرست مرکز بهداشت کیش با اشاره به ادامه موج آنفلوانزای فصلی H3N2 در جزیره، از اجرای دورکاری در ادارات، آغاز مجدد فعالیت حضوری مدارس با رعایت پروتکلها و توصیه به لغو مراسم و تجمعات طی هفتههای پیشرو خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا رضانیا با اشاره به وضعیت بیماری در کشور اظهار کرد: پیرو وقوع موج آنفلوانزای فصلی، بهویژه آنفلوانزای تیپ A (H3N2) که تقریباً سراسر کشور را درگیر کرده است، این موج در جزیره کیش نیز از حدود چهار هفته پیش آغاز شده و همچنان ادامه دارد. پیشبینی میشود این وضعیت تا هفته آینده نیز پایدار باشد.
وی با اشاره به تأثیر تعطیلی مدارس بر کنترل بیماری افزود: با توجه به تعطیلی دو هفتهای مدارس و مجازی شدن آموزشها، میزان ابتلا در گروه سنی دانشآموزان تا حدی کاهش یافته است اما با در نظر گرفتن ملاحظات موجود، مقرر شد مدارس مجدداً بهصورت حضوری فعالیت خود را آغاز کنند.
سرپرست مرکز بهداشت کیش با تأکید بر مسئولیت مدیران مدارس تصریح کرد: فعالیت حضوری مدارس مشروط به اجرای پروتکلهای مشخص بهداشتی است و مسئولیت نظارت بر اجرای این دستورالعملها بر عهده مدیران محترم مدارس قرار دارد.
وی افزود: بدیهی است در صورت بازگشت موج و افزایش شدت بیماری، درباره مجازی شدن آموزشها مجدداً تصمیمگیری خواهد شد.
رضانیا درباره وضعیت ادارات نیز گفت: بهمنظور کاهش موج ابتلا، مقرر شد دورکاری با ظرفیت ۴۰ درصد و با صلاحدید مدیران دستگاههای دولتی، سازمانها و شرکتها اجرا شود. وی ادامه داد: در این زمینه، گروههای پرخطر از جمله افراد دارای بیماریهای زمینهای، افراد دارای اضافهوزن، زنان باردار و مصرفکنندگان داروهای سرکوبکننده سیستم ایمنی، طی این هفته و هفته آینده در اولویت دورکاری قرار دارند.
وی با اشاره به برگزاری مراسم و رویدادها در سطح جزیره خاطرنشان کرد: با توجه به شکننده بودن شرایط و احتمال اوجگیری مجدد بیماری، توصیه میشود طی یک تا دو هفته آینده، مراسمها و رویدادهایی که قرار است در جزیره برگزار شود، لغو شده و از ایجاد تجمع افراد جلوگیری به عمل آید.
سرپرست مرکز بهداشت کیش در پایان با تأکید بر مراقبت از گروههای پرخطر اظهار کرد: افراد دارای بیماریهای زمینهای، سالمندان و افرادی که داروهای خاص سرکوبکننده سیستم ایمنی مصرف میکنند، حتیالمقدور در تجمعات حضور پیدا نکنند و از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند.
وی افزود: در صورت ضرورت حضور در اجتماع، رعایت فاصلهگذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستوشوی مکرر دستها ضروری است تا بتوانیم با سلامت از این موج بیماری عبور کنیم.