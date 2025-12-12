خبرگزاری کار ایران
نوای مدح فاطمی در کیش؛ جشن بزرگ ریحانهٔ نَبی (ص) با حضور گستردهٔ مردم برگزار شد

جشن بزرگ ریحانهٔ نَبی (ص) هم‌زمان با ولادت حضرت فاطمهٔ زهرا سلام‌الله‌علیها، با استقبال گستردهٔ کیشوندان و گردشگران برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این مراسم با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، معاونان و مدیران این سازمان، مسئولان نظامی و انتظامی ، مسئولان اجرایی و با استقبال پرشور مردمی در مجموعه آوای خلیج فارس کیش برگزار شد.

در این مراسم، گروه سرود نجم‌الثاقب به اجرای برنامه پرداخت و حاج حسین سیب‌سرخی و روح‌الله بهمنی با مدیحه‌سرایی در وصف حضرت فاطمهٔ زهرا سلام‌الله‌علیها، حال‌وهوایی معنوی به فضای مراسم بخشیدند.

در ادامهٔ برنامه، قرعه‌کشی ۱۴ سفر زیارتی خانوادگی به مشهد مقدس برگزار شد و همچنین ۲۰ جایزهٔ ۵ میلیون ریالی به قید قرعه، ویژهٔ اسامی مزین به القاب حضرت فاطمهٔ زهرا سلام‌الله‌علیها، به برگزیدگان اهدا شد.

در بخش پایانی این مراسم، محمد اصفهانی قطعاتی را به مناسبت ولادت حضرت فاطمهٔ زهرا سلام‌الله‌علیها اجرا کرد.

 

