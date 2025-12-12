به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در جریان بازدید از نمایشگاه کیش اکسپو ۲۰۲۵ و دومین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری، در گفت‌وگو با خبرنگاران، این دوره از نمایشگاه را موفق‌تر از دوره‌های گذشته توصیف کرد و گفت: دومین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری از نظر کیفیت و میزان استقبال، نسبت به دوره‌های پیشین رشد خوبی داشته ست.

وی با اشاره به حضور فعال شرکت‌های تولیدی، فناورانه و تأمین سرمایه در این رویداد افزود: حضور شرکت‌های مؤثر که در حوزه تولید، فناوری و تأمین سرمایه فعالیت دارند و برای شرکت در نمایشگاه، در کیش حاضر می‌شوند، فرصت ارزشمندی است هم برای کیش تا بتواند ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را به صاحبان سرمایه معرفی کند و هم برای شرکت‌کنندگان تا با دستاوردهای یکدیگر آشنا شوند و زمینه همکاری‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مشترک فراهم شود.

کبیری ادامه داد: بی‌تردید برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی به تقویت این مسیر کمک می‌کند و امیدواریم هر سال بهتر از سال گذشته برگزار شود. شرکت‌هایی که امسال در این رویداد حضور داشته‌اند، مجموعه‌های توانمند و قابل توجهی هستند و امیدواریم هم‌نشینی این شرکت‌های معتبر در این نمایشگاه، دستاورد‌های مطلوبی به همراه داشته باشد.

وی همچنین درباره روند جذب سرمایه در سال گذشته بیان کرد: کیش در یک سال اخیر موفق شده است بیش از ۴۳ همت سرمایه‌گذاری داخلی و ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند و این تنها آغاز مسیر توسعه است. امیدواریم با برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی بتوانیم سرمایه‌گذاران توانمند داخلی و خارجی را برای پروژه‌های اولویت‌دار و اَبَرپروژه‌های جزیره جذب کنیم.

دومین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رویداد کیش اکسپو ۲۰۲۵ از ۱۸ تا ۲۳ آذرماه در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی کیش برگزار می‌شود. این رویداد با حضور بیش از ۳۰۰ شرکت و مشارکت نمایندگانی از بیش از ۴۰ کشور، بستری برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه تعاملات اقتصادی میان فعالان داخلی و خارجی فراهم کرده است.