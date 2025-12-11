مشارکت اقتصادی بانوان کیش بالاتر از میانگین کشور / تجلیل از زنان ارزشآفرین جزیره
آیین تجلیل از بانوان ارزشآفرین کیش در مرکز همایشهای بینالمللی خلیج فارس برگزار شد؛ آیینی که در آن بر نقش مؤثر زنان در توسعه گردشگری، اقتصاد و ارتقای شاخصهای فرهنگی و اجتماعی جزیره تأکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این مراسم اسدالله علیزاده سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، زنان را رکن تمدن ایرانی ـ اسلامی توصیف کرد و گفت: زنان در طول تاریخ، نقش تعیینکنندهای در مشروعیتبخشی و ارزشآفرینی برای جامعه و حکومتها داشتهاند.
وی با اشاره به اینکه کیش تنها منطقه کشور با کارکرد اصلی گردشگری است، افزود: صنعت گردشگری بر رویدادها استوار است و توسعه رویدادهای گردشگری محور، طی یکسال گذشته موجب رونق اقتصادی و تسهیل فضای کسبوکار در جزیره شده است.
علیزاده درپایان سخنانش از نقش مؤثر بانوان در شکوفایی اقتصاد کیش قدردانی کرد.
در ادامه، زهرا حسینزاده رئیس اداره امور بانوان سازمان منطقه آزاد کیش، گزارشی از وضعیت مشارکت اقتصادی بانوان ارائه داد و اعلام کرد: شاخص مشارکت اقتصادی زنان در کیش ۲۱ درصد است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین ۱۳ درصدی کشور، تفاوتی قابلتوجه داشته و نشاندهنده حضور فعال بانوان در عرصه های اقتصاد جزیره است.
وی افزود: از مجموع 5 هزار و600 مجوز فعالیت اقتصادی صادرشده در منطقه آزاد کیش، ۹۶۳ مجوز متعلق به بانوان است.
وی با اشاره به حجم سرمایه فعال بانوان تصریح کرد: حجم ریالی فعالیتهای اقتصادی زنان دارای مجوز حدود 5 و 7 دهم همت برآورد میشود و گردش مالی مشاغل خانگی نیز میتواند به حدود ۶ همت برسد.
حسینزاده همچنین میزان با سوادی و تحصیلات تکمیلی بانوان کیش را بالاتر از میانگین کشوری دانست و ارتقای سهم مدیریتی زنان را ضروری برای حفظ سرمایه اجتماعی و افزایش تابآوری جامعه عنوان کرد.
در بخش پایانی برنامه، مریم اردستانی مدیرعامل شرکت هواپیمایی فلایکیش با تأکید بر توانمندی زنان در پذیرش مسئولیتهای مختلف گفت: ۷۰ درصد فعالیتها در مجموعه فلایکیش توسط بانوان انجام میشود و بهزودی پنجمین فروند هواپیما نیز به ناوگان این شرکت افزوده خواهد شد.
اردستانی با اشاره به تجربه خود در صنعتی عمدتاً مردانه، مادر بودن را بزرگترین افتخار زندگی دانست و تأکید کرد زنان با خودباوری میتوانند آیندهای متفاوت برای خود و جامعه رقم بزنند.
این آیین در پایان با تجلیل از جمعی از بانوان فعال در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزیره به کار خود پایان داد.