مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:

رشد چهار برابری سرمایه‌گذاری و بازگشت امید به کیش از مسیر همدلی و همکاری محقق شد

کد خبر : 1726941
لینک کوتاه کپی شد.

محمد کبیری در نشست «همدلی برای آینده روشن کیش» از افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری، حل پرونده‌های بلاتکلیف و بازگشت اعتماد و امید به جزیره خبر داد و همدلی میان بخش خصوصی و حاکمیت را عامل اصلی این موفقیت دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نشست " همدلی برای آینده روشن کیش" با حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، اعضای شورای تأمین، بومیان، فعالان اقتصادی و گروهی از سرمایه‌گذاران شامگاه چهارشنبه ۱۹ آذر در سالن رازی مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد.

کبیری در این نشست با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن گفت: بانوان کشور، همزمان با مدیریت مسئولیت‌های خانوادگی، سهم بزرگی در توسعه و پیشرفت ایران دارند. به همه زنان سرزمینم، به ویژه بانوان جزیره کیش و همکارانم این روز ارزشمند را تبریک گفته و از خداوند متعال برای همه آنان عاقبت به خیری مسئلت می کنم.

حمایت دولت و پذیرش نقدهای مشفقانه

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه با اشاره به حمایت های موثر دولت در مسیر توسعه کیش افزود: سفر دبیر شورای اطلاع رسانی دولت و حضور درجزیره کیش، نشانگر توجه دولت به تحولات کیش است. دولت مسیر خود را بر اساس وفاق آغاز کرده و با تمام توان از آن حمایت می‌کند. هر نقد مشفقانه را با گوش شنوا می‌پذیرد و آنچه به منافع ملی و مطالبات مردم مربوط باشد اجرا می‌کند.

کبیری همچنین با تقدیر از همدلی و حمایت های پدرانه حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه و حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اظهار داشت: در  ماه های گذشته در موضوعات مختلف شاهد حمایت های خوب مسئولین کشوری بودیم . همچنین گزارش ارائه‌شده از وضعیت کیش در جلسه اخیر دولت، زمینه قدردانی رئیس‌جمهور از تلاش مدیران و فعالان اقتصادی جزیره را فراهم کرده است.

کبیری با بیان این که سرمایه‌گذاری در کیش در این دولت چهار برابر شده است افزود: در یکسال گذشته سازمان منطقه آزاد کیش پروژه‌های بلاتکلیف را تعیین تکلیف کرده و بیش از ۲۴۳ هکتار زمین را به بیت‌المال بازگردانده و ۱۱۰ هزار میلیارد تومان پروژه فریز شده را دوباره فعال کرده است. ناترازی انرژی در بخش آب و برق نیز به صفر رسیده و همه این اقدامات نشان می‌دهد که مسیر اصلاحات ساختاری در کیش با قدرت ادامه دارد.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی جزیره گفت: کیش ویترین ایران در خلیج فارس است و هر نقد و پیشنهادی باید به گونه‌ای مطرح شود که به سرمایه اجتماعی و برند جزیره آسیب نرساند. همدلی میان بخش خصوصی، حاکمیت و جامعه محلی در کیش کم‌نظیر است و باید حفظ شود.

کبیری خاطر نشان کرد: کیش در مسیر دستیابی به حکمرانی هوشمند و پایدار تا افق ۱۴۱۴ قرار دارد. از مشاوران داخلی و خارجی برای ارتقای زیرساخت‌های آب، برق، حمل‌ونقل، آموزش و سلامت استفاده می‌کنیم. سه محور گردشگری، فناوری و توسعه مالی، شالوده برنامه‌های کلان توسعه جزیره را تشکیل می‌دهند و همه پروژه‌های اولویت‌دار بر اساس این محورها پیش می‌روند.

کبیری با اشاره به پروژه‌های بزرگ گفت: ما تمرکز خود را بر توسعه شهر سلامت و شهر فناوری، تکمیل دهکده المپیک، الحاق پسکرانه چارک، توسعه میدان‌های گازی کیش و همچنین توسعه هندورابی و جزایر جدید گذاشته‌ایم. بدون حاشیه و با تمام توان روی این پروژه‌ها کار می‌کنیم تا کیش به یک ویترین واقعی برای ایران تبدیل شود.

استقبال بی‌سابقه سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزی برای مدیریت تخصیص زمین

وی با بیان این که در حال حاضر ظرفیت تخصیص زمین برای سرمایه‌گذاری تکمیل شده است افزود: استقبال بی‌سابقه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نشان‌دهنده بازگشت اعتماد و امید به آینده کیش است. سازمان منطقه آزاد کیش با برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ راهکارهای مؤثر، حجم بالای درخواست‌ها را به بهترین شکل مدیریت می کند تا این فرصت‌های سرمایه‌گذاری به صورت هدفمند و اثربخش مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

قدردانی از مردم و جمع‌بندی یکسال همدلی

کبیری در پایان، از همه کیشوندان، سرمایه گذاران، فعالان اقتصادی، بومیان، رسانه‌ها و اعضای شورای تأمین قدردانی کرد و گفت: بزرگ‌ترین دستاورد یک سال اخیر، بازگشت امید به کیش است. این مسیر با همدلی آغاز شد و با همراهی همه کیشوندان ادامه خواهد یافت تا نسل آینده به داشتن جزیره‌ای توسعه‌یافته و زیبا افتخار کند.

 

