سید شهاب الدین طباطبایی:

کیش نمونه موفق جوان‌گرایی و شایسته‌سالاری جمهوری اسلامی در مدیریت است

کیش نمونه موفق جوان‌گرایی و شایسته‌سالاری جمهوری اسلامی در مدیریت است
عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در نشست " همدلی برای آینده روشن کیش" بر نقش شایسته‌سالاری، تخصص‌گرایی و جوان‌گرایی در موفقیت‌های سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد و این روند را نمونه‌ای استثنایی در کشور عنوان کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سید شهاب الدین طباطبایی عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت در این نشست، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در انتخاب مدیران گفت: دولت به دنبال انتخاب افراد شایسته در حوزه مدیریتی و مسئولیتی است .این نگاه در کیش محقق شده و انتخاب مدیران بر اساس شایستگی و تخصص انجام شده است.

وی همچنین به همگرایی و جوان‌گرایی تیم سازمان منطقه آزاد کیش اشاره کرد و افزود: محمد کبیری و تیم جوان ایشان، در کنار شورای تأمین و دیگر نهادهای حاکمیتی، موفق به ایجاد تعامل و دستاوردهای قابل توجهی در جزیره کیش شده‌اند که در کشور تقریبا بی‌نظیر است. این موفقیت باعث افتخار جمهوری اسلامی و تقدیر ویژه از دولت چهاردهم است. این دستاورد نشان می‌دهد که جوانان کشور، توانمند و شایسته اداره امور هستند.

طباطبایی با اشاره به جذب گردشگر و استفاده از ظرفیت همسایگان گفت: مشاهده جوانگرایی و تخصص‌گرایی در مدیریت سازمان و رشد ورود گردشگر به جزیره کیش، نمونه‌ای از تحقق اهداف سازمان منطقه آزاد کیش است.

عضو شورای اطلاع‌رسانی در ادامه با تبریک ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن ابراز امیدواری کرد که در برنامه‌های آتی، شاهد حضور بیشتر زنان درعرصه های مدیریتی در سازمان منطقه آزاد کیش باشیم.

گفتنی است نشست " همدلی برای آینده روشن کیش" با حضور الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، اعضای شورای تأمین، بومیان، فعالان اقتصادی و گروهی از سرمایه‌گذاران شامگاه چهارشنبه ۱۹ آذر در سالن رازی مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد.

 

