حضرتی:

نشاط اقتصادی امروز کیش نتیجه مدیریت کارآمد وپیگیری مستمر است

نشاط اقتصادی امروز کیش نتیجه مدیریت کارآمد وپیگیری مستمر است
الیاس حضرتی در نشست " همدلی برای آینده روشن کیش" ، مدیریت محمد کبیری را نمونه‌ای موفق، خلاق، علمی و امیدآفرین دانست و تأکید کرد: تحول امروز کیش نتیجه مدیریت کارآمد و همدلانه‌ای است که توانسته نشاط و رضایت فعالان اقتصادی را احیا کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، الیاس حضرتی که شامگاه چهارشنبه 19 آذر با هدف حضور در نشست " همدلی برای آینده روشن کیش" وارد این جزیره شد در جمع اعضای شورای تأمین، فعالان اقتصادی و گروهی از سرمایه‌گذاران و بومیان کیش گفت: در ابتدای فعالیت دولت سفری به جزیره کیش داشتم و وضعیت گذشته جزیره پر از رکود، ناامیدی تا مرز تعطیلی فعالیت‌ها بود.

رییس شورای اطلاع رسانی دولت افزود: امشب تصویری متفاوت دیدم؛ سرمایه‌گذارانی که سال‌ها زحمت کشیده‌اند، اکنون با انگیزه، نشاط و رضایت درباره فعالیت‌ها و پروژه‌های خود سخن می‌گویند. این تحول نتیجه مدیریت کارآمد و پیگیری مستمر است.

کیش؛ تجلی واقعی اجرای سیاست همدلی و وفاق دولت

حضرتی با تأکید بر اینکه "همدلی و وفاق" محور اصلی برنامه‌های دولت است، اظهار کرد: آنچه مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان بر آن اصرار دارد؛ همدلی، کنار هم بودن و تمرکز بر هدف مشترک است و این مهم، به‌صورت واقعی در کیش تحقق یافته است. این رویکرد در جزیره کیش، نتیجه عملی همان سیاست وفاق وهمدلی است.

وی افزود: مدیریت جوان، خلاق، علمی و به‌روز در جزیره، همراهی بخش خصوصی و دوری از حاشیه‌سازی، امروز کیش را به نقطه‌ای نمونه در کشور تبدیل کرده است.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: کیش امروز الگوی کاملی از مدیریت هماهنگ، تلاش جمعی، حضور بخش خصوصی و همراهی مردم است. پیشنهاد می‌کنم استانداران از سراسر کشور به کیش بیایند و از این فضای مدیریتی درس بگیرند. این جزیره امروز نمونه‌ای الهام‌بخش برای توسعه ملی است.

حضرتی ضمن تقدیر از عملکرد مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش گفت: عملکرد مدیریت منطقه آزاد کیش به ویژه تلاش‌ها و پیگیری‌های محمدکبیری، نشان می‌دهد مسیر پیشرفت روشن است و دولت از این رویکرد و اقدامات حمایت کامل دارد. با این همت، آینده‌ای روشن‌تر در انتظار جزیره خواهد بود.کاملاً در کنار مدیرعامل سازمان هستیم و از تلاش‌ها، روش‌های مدیریتی و نتایج ملموس به‌دست‌آمده حمایت می‌کنیم.

وی با ابراز خرسندی از حضور دوباره در میان فعالان اقتصادی کیش افزود: از دیدن نشاط و انرژی شما امیدوار شدم و در سفرهای آینده با زمان بیشتری در خدمت شما خواهم بود. باور دارم کیش می‌تواند به یکی از مهم‌ترین نمونه‌های توسعه، همدلی و مشارکت ملی تبدیل شود.

سرمایه‌گذاران، شریک دولت و محور توسعه هستند

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان این که دولت سرمایه‌گذار را به عنوان شریک و همراه خود می‌داند افزود: رئیس‌جمهور به طور منظم و ماهانه با کارآفرینان و سرمایه‌گذاران دیدار و گفتگو می‌کند و وزرا موظف‌اند در کنار آنان حضور داشته باشند.

حضرتی با اشاره به همراهی هیأت‌های تجاری با رئیس‌جمهور در سفرهای خارجی افزود: رئیس‌جمهور بستر را فراهم می‌کند و کارآفرینان در کنار او قراردادها و تعاملات بین‌المللی را پیش می‌برند.

وی تاکید کرد: نگاه دولت بر تقویت بخش خصوصی مبتنی بر ایجاد عزت و اعتماد برای سرمایه‌گذاران است و مسیر فعالیت آنان باید بدون مانع و با حمایت دولت هموار شود.

الیاس حضرتی درپایان به پروژه ملی جمع‌آوری مشعل‌های ۱۰۰ ساله گازی در جنوب کشور و آسیب های محیط زیستی و زیان های مالی آن اشاره کرد و گفت: این پروژه که ابتدا برای سال ۱۴۰۸ برنامه‌ریزی شده بود، با هماهنگی، مدیریت مناسب و حذف فرایندهای اداری زائد به سال ۱۴۰۵ منتقل و نخستین قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری آن نیز امضا شد. این نمونه‌ای از تصمیم‌گیری سریع و عملگرایانه دولت است.

 

