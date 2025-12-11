نشست "همدلی برای آینده روشن کیش" تصویر زیبای همدلی یک شهر
اعضای شورای تأمین، بومیان، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی، در نشست " همدلی برای آینده روشن کیش" و در حضور رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، با قدردانی از مدیریت منسجم، امیدآفرین و مشارکت محور محمد کبیری، تحولات یکسال گذشته را نمونهای موفق از حکمرانی کارآمد، همکاری بیسابقه بخش خصوصی و بخش حاکمیتی و بازگشت رونق به کیش عنوان کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، نشست " همدلی برای آینده روشن کیش" با حضور الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، سید شهاب الدین طباطبایی عضو شورای اطلاعرسانی دولت، اعضای شورای تأمین، بومیان، فعالان اقتصادی و گروهی از سرمایهگذاران کیش به تصویری کامل از همدلی وهمراهی جزیره کیش درمسیر رونق وتوسعه تبدیل شد.
حمایت تمام قد نهادهای نظامی و امنیتی از رونق کیش
سرهنگ محمد میرزاده در این نشست با تقدیر از عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش گفت: از زحمات محمد کبیری برای بازگرداندن رونق به جزیره و ایجاد امید در دل مردم تشکر میکنم. این مسیر باید با توان مضاعف ادامه یابد.
وی افزود: سپاه و شورای تأمین همراه مدیریت منطقه خواهند بود تا گامهای مؤثرتری برای سربلندی ایران اسلامی برداشته شود.
سرهنگ پورخسروانی نیز در این نشست اظهار داشت: به نمایندگی از ارتش جمهوری اسلامی ایران در سه سال اخیر شاهد تلاشهای منسجم مدیریتی در کیش بودهایم، اما اتفاقات یک سال گذشته به واسطه همدلی و انسجام اداری، نظامی و خصوصی، کمنظیر بوده است.
وی با تمجید از عملکرد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: محمد کبیری یکی از موفقترین مدیران ادوار منطقه آزاد کیش است. رونق دوباره جزیره حاصل نگاه علمی، رویکرد امیدبخش و مشارکتمحور ایشان است.
فرمانده پدافند هوایی تأکید کرد: ما در شورای تأمین، همچنان در کنار مردم و سازمان منطقه آزاد خواهیم بود تا این مسیر با قدرت ادامه یابد.
دبیر مجمع سازندگان و نوآوران کیش: رشد ۳۰۰ درصدی سرمایهگذاری داخلی، نتیجه همدلی بخش خصوصی و سازمان منطقه آزاد
طهمورث قاسمی با اشاره به آغاز دوره جدید مدیریتی در یک سال گذشته گفت: مسئله اصلی کیش، نبود همدلی و نبود نظام تصمیمگیری مبتنی بر توسعه بود. تیم جدید با شناسایی دقیق مسئله، ساختار حل مسئله را بازآفرینی کرد و همین موضوع موجب نزدیکی و همافزایی بخش خصوصی و سازمان شد.
وی دستاوردهای یک سال اخیر را قابل لمس توصیف کرد و افزود: رشد ۳۰۰ درصدی جذب سرمایهگذاری داخلی و ثبت ۱۵۰ میلیون یورو سرمایهگذاری خارجی، نتیجه همین همگرایی است.
نادر کشتکار : آمارهای گردشگری و تجاری، گواه بازگشت نفس اقتصادی کیش است
نادر کشتکار سازنده مجموعه میکامال با ارائه آمار دقیق از تراکنشهای صورتگرفته در ۱۵ روز نخست آذرماه گفت: در این مدت ۲۴۷ هزار و 655 تراکنش بانکی و بیش از ۷۷ هزار و 459 میلیارد تومان خرید گردشگری در سامانه گردشگری ما در میکا ثبت شده است. در بخش تجاری نیز ۹۹۰ میلیارد تومان هزینه تنها در مجموعه ما انجام شده است.
وی افزود: این ارقام حاصل مدیریت علمی، تعامل مؤثر با نیروهای امنیتی و همراهی بخش خصوصی است.
کشتکار صدور پایانکار مجموعه میکامال را اتفاقی کمنظیر در کشور دانست و گفت: در کمتر از یک سال، پایانکاری صادر شد که معمولاً زیر ده سال محقق نمیشود. این نشانه جدیت و دقت مجموعه مدیریتی کنونی است.
دبیر جامعه هتلداران کیش: کیش؛ دروازهبان اقتصاد ملی و مقصدی امن
مهرداد تاوتلی در این نشست اظهار داشت: در یک سال گذشته حجم کارهای زیرساختی، مشورتی و تسهیلگری اداری به اندازه 10 سال بوده است. بروکراسیها کاهش یافته و تعامل سازمان با بخش خصوصی، بر پایه احترام و مشورت است.
وی با اشاره به موقعیت استراتژیک جزیره افزود: کیش امروز دروازه ورود گردشگران خارجی است و نقش مهمی در حفظ ارز در کشور دارد. باید از این ظرفیت صیانت شود.
تاوتلی همچنین از نقش شورای تأمین در حفظ امنیت رویدادهای گردشگری تقدیر کرد و گفت: اگر رویداد برگزار نشود، گردشگری به کیش نمیآید. عملکرد یکسال گذشته سازمان منطقه آزاد کیش، نشان داد که امروز میتوان به آینده گردشگری کیش امیدوار بود.
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگان کیش: جلوگیری از خروج ۱۸ میلیارد دلار ارز، ماموریت ملی جزیره کیش
رحمان سادات نجفی با اشاره به سابقه ۴۰ سال حضور خود در کیش گفت: همواره دغدغه ما منافع ملی بوده و خواهد بود. ظرفیتهای گردشگری کشور بسیار بزرگ است و بخش خصوصی کیش ثابت کرده که میتواند بار توسعه را بر دوش بکشد.
وی آمار خروج سالانه ۱۸ میلیون مسافر از کشور و خروج ۱۸ میلیارد دلار ارز را یادآور شد و افزود: هر میزان از این سفرها که به کیش هدایت شود، به معنای حفظ ارز در کشور و توسعه گردشگری داخلی است.
مدیرعامل جامعه بازاریان و بازرگان کیش تصمیمات اخیر و مدیریت مالی، انرژی و زیرساختی سازمان را موثر و قابل تقدیر توصیف کرد.
علیرضا نوری: ورود محمد کبیری به کیش، فصلی نو در مدیریت و سرمایهگذاری رقم زد
سرمایه گذار پیشکسوت مجموعه دهای تجاری، تفریحی و هتلی مریم که نخستین سرمایهگذار بخش خصوصی کیش است در این نشست اظهار داشت: در این سالها متحمل سختیهای زیادی شدیم اما ورود محمد کبیری به کیش همراه با خیر و برکت برای ما بود.ایشان مدیری جوان، متعهد و صادق است که بدون چشمداشت برای توسعه جزیره تلاش میکند.
محمود مادرشاهیان: رفع دغدغه سرمایهگذاران، ویژگی بارز مدیریتی کبیری در کیش است
محمود مادرشاهیان، سرمایهگذار حوزه هتلداری، یک سال گذشته را دوران طلایی خواند و افزود: دغدغه اصلی مدیریت جدید، رفع مشکل سرمایهگذاران بود و امروز ما دیگر دغدغه انجام کارهای اداری را نداریم.
عبدالعلی واعظ : تلاش های محمد کبیری کم نظیر است
عبدالعلی واعظ، از بومیان، فعالان اقتصادی و معتمدان جزیره کیش، توسعه و رونق کسبوکارهای محلی را نتیجه تلاشهای مدیریت جدید دانست و با اشاره به وضعیت سفین قدیم گفت: امروز، کسبوکارهای سفین قدیم تا پاسی از شب و بامداد پر از گردشگر است و رونق دوبارهای در این منطقه شکل گرفته است.
وی افزود: سالهاست مدیران مختلفی را دیدهایم، اما این حجم از تلاش، حضور میدانی و توجه به معیشت مردم بومی که در دوره محمد کبیری شاهدیم، کمنظیر است.
سرمایه گذار اولین پروژه بومگردی کیش: امروز سرمایهگذاران، صیادان و پیشهوران از روند کار در کیش رضایت دارند
ابراهیم خواسته سرمایه گذار بومی اولین پروژه بومگردی کیش، با اشاره به رکود گذشته برخی فعالیتهای اقتصادی گفت: امروز سرمایهگذاران، صیادان و پیشهوران از روند کار در کیش رضایت دارند.
وی با تقدیر از رویکرد مدیریتی محمدکبیری افزود: از روز نخست ورود ایشان به کیش مشخص بود مدیری فعال و میدانی آمده است؛ مدیری که توانسته جریان سرمایهگذاری را دوباره به حرکت درآورد.
دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش: بزرگترین دستاورد یکسال اخیر؛ تزریق امید به جامعه کیش
احمد کتابفروش دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش، در جمعبندی سخنان، بزرگترین دستاورد یک سال گذشته را تزریق امید به جامعه کیش برشمرد و گفت: ادامه این مسیر، نیازمند تداوم اقدامات خلاقانه و جسورانه است. شعار ما باید این باشد:" اگر همدلی باشد، آینده کیش روشن است". این همدلی وقتی محقق میشود که همه، منفعت خود را در گرو توسعه کیش بدانند.
هیراد غفوری سرمایه گذار پروژه های تجاری ومسکونی: جهش گردشگری کیش محصول انتصاب مدیری جوان وکارآمد است.
هیراد غفوری، از فعالان اقتصادی جزیره کیش، با اشاره به رشد اخیر گردشگری گفت: پس از رکود سنگین پاییز و زمستان سال گذشته، نوروز امسال به یکی از بهترین فصلهای کاری کیش تبدیل شد و این جهش نتیجه استقرار مدیریت جوان و کارآمدی است که از سوی دولت دکتر پزشکیان در منطقه آزاد کیش منصوب شد.
غفوری درباره افزایش پروازها اظهار داشت: تابستان گذشته تنها شش تا هشت پرواز در روز انجام میشد، اما با اجرای ایونتها و برنامههای جذب گردشگر، امسال تعداد پروازها افزایش یافت و رستورانها و مجموعههای خدماتی نیز رونق گرفتند.
وی همچنین بیان کرد که فعالان بخش خصوصی در قراردادهای مشارکت با سازمان منطقه آزاد کیش با مشکلات متعدد روبهرو بودند، اما مدیریت فعلی بخش قابل توجهی از این مسائل را حل کرده یا در آستانه حل شدن قرار داده است.
به گفته غفوری، رویکرد دستگاههایی مانند تأمین اجتماعی و اداره دارایی نیز متحول شده و همکاریها به شکل محسوسی بهبود یافته است.
این فعال اقتصادی در ادامه خطاب به رئیسجمهور گفت: برای تداوم رونق گردشگری و اقتصادی کیش، ثبات مدیریتی ضرورت اساسی دارد. ظرفیت جزیره برای جذب هزاران نفر گردشگر در هر رویداد فراهم شده و هرگونه تغییر مدیریتی میتواند روند رو به رشد کنونی را مختل کند.
غفوری تأکید کرد که انتقال این پیام برای حفظ آرامش و استمرار مسیر توسعه کیش اهمیت ویژهای دارد.
مدیرعامل جامعه رنتکاران کیش : ثبات مدیریتی در این مقطع شرط اصلی تداوم رونق کیش است.
دژدار، مدیرعامل جامعه رنتکاران کیش، با اشاره به رشد کمسابقه فعالیتهای اقتصادی و گردشگری در جزیره گفت: توسعه سریع همیشه چالشهایی به همراه دارد، اما کیش در سالهای گذشته بیش از هر چیز از نبود ثبات مدیریتی و اجرا نشدن صحیح قوانین، بهویژه قانون مناطق آزاد و مقررات مالیاتی، آسیب دیده است.
دژدار تأکید کرد: مدیریت فعلی منطقه آزاد کیش با رویکردی جهادی در حال حلوفصل مشکلات انباشتهشده گذشته است و بخش خصوصی نیز تمامقد از این روند حمایت میکند. به تصریح وی، بسیاری از مسائل دیرینه که سالها بلاتکلیف مانده بود، اکنون حل شده یا در مسیر حل قرار گرفته و همین تحولات رونق تازهای به اقتصاد جزیره بخشیده است.
دژدار در بخش دیگری از اظهارات خود بیان کرد: درخواست بخش خصوصی این است که پیام ما به دکتر پزشکیان منتقل شود. اکنون مدیری بر سر کار است که همراه با بخش خصوصی حرکت میکند و توانسته مسیر اصلاح و رونق را شکل دهد؛ بنابراین انتظار میرود دولت از این مدیریت حمایت کامل داشته باشد. به گفته وی، ثبات مدیریتی در این مقطع شرط اصلی تداوم رونق کیش است. دژدار در پایان از همراهی و حمایت مسئولان نیز قدردانی کرد.
رئیس جامعه هتلداران جزیره کیش : در یک سال گذشته مشکلات اصلی سرمایهگذاران برطرف شده است.
سید حسین خابنما با اشاره به تحولات مثبت اخیر در صنعت گردشگری گفت: ، جریان تازهای در حوزه گردشگری ایجاد شده بهگونهای که امروز سطح اشغال هتلهای کیش از شهریور تاکنون در بسیاری مقاطع به بیش از ۹۵ درصد رسیده و این اتفاق برای جزیره بیسابقه و بسیار ارزشمند است.
وی بیان کرد: این تلاشها نقش مهمی در آینده گردشگری جزیره خواهد داشت و ارزش این همراهی بهویژه زمانی آشکار میشود که بخش خصوصی بدون امکانات و بودجه کلان توانسته چنین گامی بردارد.
رئیس جامعه هتلداران کیش در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: تمام سرمایهگذاران جزیره که تا سال گذشته با دغدغههای متعددی روبهرو بودند، امروز با حمایت مدیریت فعلی منطقه آزاد کیش از فضای آرام، باثبات و همراه با چراغ سبز برای توسعه برخوردارند.
خوابنما افزود: در یک سال گذشته مشکلات اصلی سرمایهگذاران برطرف شده و این شرایط نتیجه همراهی و تلاش مدیران سازمان منطقه آزاد است.
وی در پایان با قدردانی از مدیریت و تمامی اعضای تیم اجرایی گفت: قدردانی ویژهای از مجموعهای دارم که توانستند مسیر توسعه جزیره را هموار کنند و این سطح از امید و اعتماد را میان فعالان گردشگری ایجاد کنند.
رئیس جامعه مراکز پذیرایی کیش: اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است
محسن ناصری با اشاره به بهبود شرایط گردشگری جزیره گفت: در جلسات گذشته بیشتر درباره بد بودن حال کیش صحبت میشد، اما خدا را شکر امروز وضعیت بهتر شده و با ادامه این روند بهتر هم می شود. به گفته ناصری، بخشی از مشکلات موجود، میراث دورههای گذشته بوده که به تیم فعلی تحمیل شده و این مجموعه با انرژی و تلاش فراوان زمان زیادی را صرف ساماندهی مسائل باقیمانده کرده است.
وی در ادامه اظهاراتش با اشاره به تحولات اخیر حوزه گردشگری افزود: اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است و فعالان این حوزه نتایج آن را مشاهده میکنند. وی به نمایندگی از جامعه مراکز پذیرایی از تلاشهای مدیریت منطقه آزاد قدردانی کرد و بیان داشت: دو موضوع کلیدی، شامل پیگیری پروژه دهکده گردشگری و تمدید قرارداد فعالان این بخش، از مسائل مهم ماست که تاکنون بهخوبی دنبال شده و درخواست میشود با دستور و حمایت بیشتر، سرعت اقدامات افزایش یابد.
نصراله حاتمی: کیش جایگاهی است که دولت میتواند با اطمینان بر توان آن تکیه کند.
حاتمی، از فعالان باسابقه اقتصادی و عمرانی کیش و سرمایه گذار پروژه های تجاری وهتلی، با اشاره به بیش از سه دهه فعالیت در جزیره گفت: در طول این سالها عملکرد مدیران مختلف را دیدهام و میدانم نقش مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در رشد و اداره جزیره نقشی کاملاً تعیینکننده است.
به گفته حاتمی، در دولت دکتر پزشکیان حضور مدیری جوان و توانمند در رأس سازمان منطقه آزاد کیش باعث شده بخش زیادی از مشکلات انباشتهشده سالهای گذشته حل شود. وی تأکید کرد: نگاه مدیریت فعلی به توسعه کیش عملیاتی است و حمایت از بخش خصوصی موجب شده جشنوارهها، ایونتها و فعالیتهای اقتصادی که متوقف شده بود دوباره احیا شود و جزیره به رونق گذشته بازگردد.
حاتمی با اشاره به رکود ایجاد شده در پی شرایط جنگی افزود: حتی در آن مقطع نیز با مدیریت مناسب، جریان کسبوکاردر جزیره کیش دوباره فعال شد.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان سازمان و بخش خصوصی، آینده بهتری برای کیش رقم بخورد و تأکید کرد که جزیره کیش ظرفیت تبدیلشدن به یک مرکز بینالمللی را دارد.
حاتمی در پایان خواستار انتقال این پیام به دکتر پزشکیان شد که کیش جایگاهی است که دولت میتواند با اطمینان بر توان آن تکیه کند.
علی صدوق، سرمایه گذار حوزه هتلی : زیرساختها آماده و مسیر روشن شده است.
صدوق، از سرمایه گذاران حوزه هتل و گردشگری، با اشاره به شرایط مناسب جزیره برای میزبانی گردشگران گفت: حضور گسترده فعالان اقتصادی در این نشست نشان میدهد جزیره در مسیر درستی قرار گرفته است. به گفته صدوق، زیرساختهای گردشگری که در سالهای گذشته توسط سرمایهگذاران آماده شده، اکنون با برنامهریزی و رویکرد روشن مدیریت فعلی سازمان منطقه آزاد کیش به مرحله بهرهبرداری کامل رسیده است.
صدوق با اشاره به ظرفیت بینالمللی کیش افزود: کیش امروز تفاوت چندانی با مقاصد گردشگری کشورهای حاشیه خلیج فارس ندارد و آمادگی آن را دارد که سال آینده با رشد مهمانان خارجی روبهرو شود؛ بهگونهای که حتی ممکن است با کمبود ظرفیت برای پذیرش مسافران ایرانی مواجه شویم.
وی تأکید کرد: اگر سازمان منطقه آزاد مشوقهایی برای برقراری پروازهای جدید به کشورهای منطقه در نظر بگیرد، میتوانیم ورود گردشگران خارجی را بهطور چشمگیری افزایش دهیم.
این فعال اقتصادی در پایان با قدردانی از سرمایهگذاران حوزههای تجاری و هتلداری بیان کرد: زیرساختها آماده است، مسیر روشن شده و با همدلی میان سازمان و بخش خصوصی، میتوان آمارهای بسیار بالاتری در جذب گردشگر خارجی برای سال آینده ثبت کرد.
بهزاد پورقاضی سرمایه گذار مجموعه های تجاری کیش : مهمترین تحول این دوره ، ایجاد امید است.
پورقاضی، از فعالان اقتصادی کیش، با اشاره به تغییرات مدیریتی اخیر گفت: در ساختار مدیریتی سازمان منطقه آزاد کیش اتفاق مهمی رخ داده و آن، عملکرد مؤثر لایههای مدیریتی پس از مدیرعامل است؛ موضوعی که در دورههای گذشته وجود نداشت. به گفته پورقاضی، سرمایهگذار نباید مجبور باشد برای انجام امور روزمره دائماً به مدیرعامل مراجعه کند و اینکه امروز کارها در واحدهای تخصصی و در زمان مناسب به نتیجه میرسد، نشانه درست عمل کردن سیستم مدیریتی جدید است.
پورقاضی با اشاره به یک سال گذشته افزود: مهمترین تحول، ایجاد امید در فضایی بود که سالها فاقد آن بود.
وی ادامه داد: اقدامهای عملی که در این مدت انجام شداز صدور مجوزها و پایانکارهایی که سالها معطل مانده بود تا حل مسائل به ظاهر غیرممکن، نشان میدهد مدیریت فعلی توانسته فونداسیون مناسبی برای اداره کیش ایجاد کند؛ فونداسیونی که اکنون باید بر روی آن ساخت و مسیر توسعه را سرعت بخشید.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: بسیاری از فرایندهای اداری در کشور با تأخیرهای طولانی روبهرو میشود و استمرار چنین تأخیرهایی موجب فرسودگی اقتصادی است.
پورقاضی بیان کرد: اگر موانعی در سطح ملی مانع پیشبرد سریع کارها در کیش است، باید رفع شود. وی افزود: امروز قطاری که سالها متوقف بود حرکت خود را آغاز کرده و انتظار میرود سال دوم دوره مدیریت فعلی، سال به ثمر رسیدن اقدامات باشد.
پورقاضی در پایان از زحمات مدیرعامل و تیم مدیریتی منطقه آزاد کیش قدردانی کرد.
رسانهها: نقد سازنده در سایه حفظ برند کیش
فعالان رسانهای حاضر در جلسه نیز به نقش خود در این تحول اشاره کردند. بهمن عبداللهی با قدردانی از روحیه نقدپذیری و سریعالعملی مدیرعامل، اظهار داشت: متأسفانه گاهی از ناحیه نفوذیها و برخی شبکههای معاند برای تخریب این دستاوردها ضربه میخوریم.
نادر کریمی نیز گفت: مدیریت جدید همواره بر نقد همراه با حفظ برند ارزشمند کیش تأکید داشتند که برای ما بسیار آموزنده بود.