کیش در مسیر جهش گردشگری/ نشست‌ های مشورتی با تصمیم‌ های اجرایی تداوم می‌ یابد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌ الملل سازمان منطقه آزاد کیش، سید محمدامین جعفری حسینی در نشست شورای مشورتی نظارت و ارتقای استانداردهای گردشگری که با حضور نمایندگان جوامع، سرمایه‌ گذاران و فعالان گردشگری در سالن خوارزمی مرکز همایش‌ های بین‌ المللی کیش برگزار شد، با اشاره به برخی چالش‌ های موجود در حوزه نظارت و خدمات‌ دهی گفت: تداوم این جلسات و بهره‌ گیری از توان تخصصی بخش خصوصی و جوامع گردشگری به اصلاح روند، تسریع و بهبود خدمات دهی کمک می کند تا شاهد افزایش رضایت گردشگران باشیم.

وی با تأکید بر این که نتایج نشست‌ ها باید به تصمیم‌ های اجرایی، عملیاتی و قابل پیگیری تبدیل شود، افزود: برای بهبود مستمر خدمات، تشکیل کارگروه‌ های تخصصی در دستور کار قرار گرفته تا بر اساس جمع‌ بندی مسائل، پیشنهادها و نیازهای فعالان صنعت گردشگری، برنامه‌ های اجرایی در حوزه‌ های مرتبط طراحی و اجرا شود.

جعفری حسینی همچنین با اشاره به اثرات توسعه خدمات گردشگری بر افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی، تعمیق تجربه‌ سفر در کیش و تقویت اقتصاد منطقه‌ای تصریح کرد: کیش ظرفیت تبدیل شدن به مقصد مهم گردشگری منطقه را دارد و تحقق این هدف، بدون مشارکت و مطالبه‌ گری فعال بخش خصوصی و جوامع گردشگری ممکن نخواهد بود.

در ادامه این نشست، نمایندگان جوامع گردشگری و سرمایه‌ گذاران، ضمن استقبال از استمرار برگزاری جلسات شورای مشورتی، علاوه بر طرح دغدغه‌ های تخصصی این حوزه، پیشنهادهایی برای بازنگری در فرآیندهای نظارتی، بروزرسانی استانداردها و تسهیل شرایط سرمایه‌ گذاری ارائه کردند و آمادگی خود را برای همراهی در اجرای برنامه‌ های توسعه‌ ای اعلام نمودند.