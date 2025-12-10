کیش در مسیر جهش گردشگری/ نشست های مشورتی با تصمیم های اجرایی تداوم می یابد
مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری کیش در نشست شورای مشورتی ارتقای استانداردها با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده با بخش خصوصی و جوامع گردشگری، از اجرای تصمیم های عملیاتی برای رفع چالش ها و تقویت جایگاه کیش در صنعت گردشگری خبر داد.
وی با تأکید بر این که نتایج نشست ها باید به تصمیم های اجرایی، عملیاتی و قابل پیگیری تبدیل شود، افزود: برای بهبود مستمر خدمات، تشکیل کارگروه های تخصصی در دستور کار قرار گرفته تا بر اساس جمع بندی مسائل، پیشنهادها و نیازهای فعالان صنعت گردشگری، برنامه های اجرایی در حوزه های مرتبط طراحی و اجرا شود.
جعفری حسینی همچنین با اشاره به اثرات توسعه خدمات گردشگری بر افزایش ورود گردشگران داخلی و خارجی، تعمیق تجربه سفر در کیش و تقویت اقتصاد منطقهای تصریح کرد: کیش ظرفیت تبدیل شدن به مقصد مهم گردشگری منطقه را دارد و تحقق این هدف، بدون مشارکت و مطالبه گری فعال بخش خصوصی و جوامع گردشگری ممکن نخواهد بود.
در ادامه این نشست، نمایندگان جوامع گردشگری و سرمایه گذاران، ضمن استقبال از استمرار برگزاری جلسات شورای مشورتی، علاوه بر طرح دغدغه های تخصصی این حوزه، پیشنهادهایی برای بازنگری در فرآیندهای نظارتی، بروزرسانی استانداردها و تسهیل شرایط سرمایه گذاری ارائه کردند و آمادگی خود را برای همراهی در اجرای برنامه های توسعه ای اعلام نمودند.