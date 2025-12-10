خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گشایش نمایشگاه بین‌المللی کیش اکسپو 2025

گشایش نمایشگاه بین‌المللی کیش اکسپو 2025
کد خبر : 1726930
لینک کوتاه کپی شد.

نمایشگاه بین‌المللی کیش اکسپو 2025، با حضور گسترده فعالان اقتصادی، هیأت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و پاویون‌های مناطق آزاد کشور در جزیره کیش افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این دوره از نمایشگاه با مشارکت بیش از یکصد غرفه در قالب ۳۰۰ شرکت و با حضور فعال سرمایه‌گذاران و تجار داخلی و خارجی از 18 تا 23 آذر ماه در نمایشگاه بین المللی کیش برگزار می شود.

در این رویداد نخبگان اقتصادی بیش از ۴۰ کشور طی شش روز در نمایشگاه حضور دارند و حدود ۳۰۰ نفر از سرمایه‌گذاران، تجار و مقامات اقتصادی در نشست‌ها، برنامه‌ها و مذاکرات تخصصی حضور خواهند یافت.

بیش از ۱۱۰ پاویون در این نمایشگاه استقرار یافته است و هدف اصلی رویداد شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی کشورها، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، تبادل دانش و تقویت مسیرهای تجارت و سرمایه‌گذاری است.

۱۲ محور تخصصی برای نشست‌ها و پنل‌های این دوره در نظر گرفته شده و فضای مذاکره حرفه‌ای برای مشارکت‌کنندگان فراهم است.

در این رویداد مهم اقتصادی، مجموعه‌ای گسترده از فعالان صنعتی و اقتصادی، از جمله حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معادن، صنایع نساجی، صنایع غذایی، کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فعال در هوش مصنوعی حضور دارند که فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را در نمایشگاه ارائه خواهند کرد.

در آیین گشایش این رویداد که سه شنبه 18 آذر در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد تی.آر. میدهون معاون دبیرکل سازمان پیمان شانگهای، محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، محمدتقی حسینی معاون دبیرکل مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا و مسعود برهمن رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران – آفریقا حضور داشتند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری