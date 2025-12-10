به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این دوره از نمایشگاه با مشارکت بیش از یکصد غرفه در قالب ۳۰۰ شرکت و با حضور فعال سرمایه‌گذاران و تجار داخلی و خارجی از 18 تا 23 آذر ماه در نمایشگاه بین المللی کیش برگزار می شود.

در این رویداد نخبگان اقتصادی بیش از ۴۰ کشور طی شش روز در نمایشگاه حضور دارند و حدود ۳۰۰ نفر از سرمایه‌گذاران، تجار و مقامات اقتصادی در نشست‌ها، برنامه‌ها و مذاکرات تخصصی حضور خواهند یافت.

بیش از ۱۱۰ پاویون در این نمایشگاه استقرار یافته است و هدف اصلی رویداد شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی کشورها، توسعه همکاری‌های بین‌المللی، تبادل دانش و تقویت مسیرهای تجارت و سرمایه‌گذاری است.

۱۲ محور تخصصی برای نشست‌ها و پنل‌های این دوره در نظر گرفته شده و فضای مذاکره حرفه‌ای برای مشارکت‌کنندگان فراهم است.

در این رویداد مهم اقتصادی، مجموعه‌ای گسترده از فعالان صنعتی و اقتصادی، از جمله حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معادن، صنایع نساجی، صنایع غذایی، کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فعال در هوش مصنوعی حضور دارند که فرصت‌های سرمایه‌گذاری خود را در نمایشگاه ارائه خواهند کرد.

در آیین گشایش این رویداد که سه شنبه 18 آذر در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد تی.آر. میدهون معاون دبیرکل سازمان پیمان شانگهای، محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، محمدتقی حسینی معاون دبیرکل مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیا و مسعود برهمن رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران – آفریقا حضور داشتند.