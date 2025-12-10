خبرگزاری کار ایران
تأکید معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت بر ضرورت بازاریابی مقصد و توسعه همکاری‌ها با مناطق آزاد در کیش اکسپو ۲۰۲۵

تأکید معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت بر ضرورت بازاریابی مقصد و توسعه همکاری‌ها با مناطق آزاد در کیش اکسپو ۲۰۲۵
در آیین افتتاحیه دومین نمایشگاه بین‌المللی کیش اکسپو، محمدصادق قنادزاده معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، بر اهمیت نمایشگاه‌های تخصصی در معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، قنادزاده با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به‌عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید، برگزاری این رویداد را فرصتی مغتنم برای پیوند تولیدکنندگان ایرانی با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی عنوان کرد و از منطقه آزاد کیش به‌عنوان میزبان این نمایشگاه تقدیر کرد.

وی خاطر نشان کرد: سازمان توسعه تجارت با رویکردی ویژه از برگزاری چنین رویدادهایی حمایت می‌کند و نمایشگاه‌ها و رویدادهای آتی نیز در همین مسیر برنامه‌ریزی شده‌اند.

قنادزاده تصریح کرد: بازاریابی در کشورهای هدف، شناسایی شرکای تجاری و دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی از اقدامات مهمی است که در بسته‌های صادراتی سازمان پیش‌بینی شده است.

وی به تفاهمنامه یک‌ساله میان سازمان توسعه تجارت و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: پیشبرد شرکت‌های مدیریت صادرات، ارتقای زیرساخت‌های نمایشگاهی، و نهایی شدن آیین‌نامه‌های مربوط به صادرات مجدد و پردازش در مناطق آزاد از نتایج این همکاری مشترک است.

قنادزاده این رویداد را بخشی مهم از منظومه توسعه صادرات کشور دانست و تأکید کرد: این نمایشگاه زمینه ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری، معرفی فرصت‌های مشارکت و ایجاد تعاملات تجاری جدید را فراهم می‌کند.

 

