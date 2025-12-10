به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسعود برهمن با تأکید بر اهمیت آشنایی فعالان اقتصادی با ظرفیت‌های یکدیگر گفت: ۹۰ درصد از جمع حاضر از این ظرفیت‌ها بی‌اطلاع هستند و این نمایشگاه فرصتی است تا مجموعه‌های سرمایه‌گذاری و تولیدکنندگان بتوانند از تجربیات بانک‌ها و موسسات مالی بهره‌مند شوند و به رونق و توسعه تجارت کشور کمک کنند.

وی با اشاره به چالش‌های ناشی از تحریم‌ها افزود: ایرانیان ثابت کرده‌اند که تهدیدها را می‌توان به فرصت تبدیل کرد و این نشان‌دهنده توانمندی و پشتکار فعالان اقتصادی کشور است.

برهمن صادرات را راه برون‌رفت از رکود و مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: راهی جز صادرات نداریم و تنها مسیر پایدار برای رشد و توسعه اقتصادی ایران، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازارهای جهانی است.

وی سه منطقه اصلی صادراتی ایران را کشورهای همسایه، قاره آفریقا و آمریکای لاتین عنوان کرد و افزود: ایران هم‌اکنون ۵۰ میلیارد دلار صادرات انجام می‌دهد، اما پتانسیل بالقوه آن تا ۳۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا سپس به فرصت‌های صادراتی ایران در قاره آفریقا پرداخت و گفت: ۷۰ درصد آفریقا ظرفیت همکاری اقتصادی با ایران را دارد و پروژه‌های متعددی از جمله در حوزه برق و مسکن در دست اجراست. صندوق ضمانت صادرات سه میلیارد دلاری و مجوز ۲ میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی، پشتوانه مطمئنی برای فعالان اقتصادی ایرانی در این بازار فراهم می‌کند.

برهمن در پایان افزود: با تلاش جمعی و استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌ها، ایران قادر خواهد بود به توسعه و رونق اقتصادی پایدار دست یابد و از فرصت‌های عظیم بازارهای جهانی بهره‌مند شود.