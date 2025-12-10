فرصتهای بینظیر در دومین نمایشگاه بینالمللی کیش؛ ایران، مقصد مطمئن سرمایهگذاری آسیایی
در آیین گشایش دومین نمایشگاه بینالمللی کیش اکسپو، محمدتقی حسینی، معاون دبیرکل مجمع گفتگوی همکاری آسیا، با تأکید بر تابآوری اقتصاد ایران و ظرفیتهای گسترده کشور در حوزههای صنعتی، فناوری و منابع انسانی، ایران را بهعنوان مقصدی مطمئن برای سرمایهگذاریهای راهبردی و مبتنی بر ارزش افزوده معرفی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در مراسم گشایش دومین نمایشگاه بینالمللی کیش اکسپو، محمدتقی حسینی، معاون دبیرکل مجمع گفتگوی همکاری آسیا، با حضور در این نشست، فرصتها و ظرفیتهای اقتصادی ایران را تشریح کرد.
وی ضمن تبریک به برگزارکنندگان نمایشگاه، ایران را کشوری با زیرساختهای صنعتی گسترده، منابع انرژی فراوان، توان معدنی و نیروی انسانی تحصیلکرده و کارآمد معرفی کرد که به رغم فشارهای خارجی و تحریمهای ظالمانه، توانسته است تابآوری قابل توجهی از خود نشان دهد.
حسینی با اشاره به خلاقیت، نوآوری و فناوریهای بهکار رفته در بخشهای مختلف اقتصادی، تصریح کرد: این توانمندیها موجب کاهش اثرات محدودیتها و تداوم پویایی در حوزههای انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی و فناوری اطلاعات شده است.
وی افزود: بر اساس گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، بخش غیرنفتی اقتصاد ایران شامل صنعت، خدمات و سایر فعالیتها توانسته است ثبات خود را حفظ کرده و سهم قابل توجهی در پویایی کلان اقتصاد ایفا کند.
معاون دبیرکل مجمع گفتگوی همکاری آسیا، ضمن معرفی مجمع به عنوان نخستین ابتکار جامعه آسیایی برای تقویت همکاری میان کشورهای عضو، بر اهمیت تمرکز این مجمع بر امنیت منابع، توسعه پایدار، علم و فناوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و همگرایی اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد و گفت: ایران در اکثر این حوزهها نقش برجستهای ایفا میکند و توان علمی، شبکه گسترده شرکتهای دانشبنیان و زیرساختهای صنعتی، این کشور را به شریکی فعال و قابل اتکا در همگرایی آسیایی تبدیل کرده است.
وی همچنین نقش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان را بهعنوان نقطه تماس فعال میان کشورهای عضو مجمع، نمونهای از همافزایی بخش خصوصی و منطقهای توصیف کرد و افزود: دومین نمایشگاه بینالمللی سرمایهگذاری کیش، بستری عملی برای معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، تبادل تجربه و آغاز پروژههای مشترک فراهم میآورد و حلقه پیونددهنده سرمایهگذاران، شرکتهای پیشرو و نهادهای دولتی در منطقه آسیا خواهد بود.
حسینی در پایان با دعوت از فعالان اقتصادی کشورهای عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا برای استفاده از فرصتهای موجود، تأکید کرد: اجرای پروژههای بزرگ مشترک در این حوزه، میتواند به تقویت همگرایی اقتصادی و فناورانه در منطقه منجر شود.