کمیته ملی ماده ۳ در کیش / بررسی میدانی مشکلات واردات برای حمایت از فعالان اقتصادی

نشست کمیته ملی ماده ۳ با هدف بررسی و تصمیم‌گیری درباره پرونده شرکت‌های دارای مشکل تمدید مهلت واردات در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، به میزبانی سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این نشست با حضور محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت، مسعود نیک‌افروز، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، و نمایندگان ۱۱ دستگاه عضو کمیسیون ماده ۳ در سالن خوارزمی مرکز همایش‌های بین‌المللی خلیج فارس کیش برگزار شد.

مسعود نیک‌افروز، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش، با اشاره به طرح پرونده دو شرکت مستقر در کیش اظهار داشت: با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌های مرتبط، مسائل دو شرکت مستقر در کیش درباره تأخیر در واردات مواد اولیه و تجهیزات پس از تخصیص ارز مطرح شد.

وی در ادامه با اعلام تصمیمات اتخاذ شده گفت: با توجه به ارائه دلایل قابل قبول از سوی شرکت‌ها، تصمیمات لازم برای تسهیل روند تخصیص ارز گرفته شد. کمیته ماده ۳ وظیفه دارد علل تأخیر در واردات پس از تخصیص ارز را احصا کند و موانع موجود را برطرف سازد تا تأمین مواد اولیه و نیازهای تولیدی با سرعت بیشتری انجام گیرد.

محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به اهمیت بررسی میدانی مسائل شرکت‌ها در این نشست گفت: اعضای کمیته ماده ۳ از ۱۱ دستگاه به کیش سفر کرده‌اند تا مشکلات مرتبط با تمدید مهلت واردات شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به‌صورت میدانی بررسی کنیم. این حضور میدانی کمک می‌کند تصمیم‌ها دقیق‌تر و بر اساس واقعیت‌های موجود اتخاذ شود.

وی با تأکید بر اولویت‌های دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت افزود: توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مناطق آزاد و ویژه از اولویت‌های جدی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت است. به همین دلیل، سلسله جلسات منظمی با دبیرخانه و مناطق آزاد برگزار کرده‌ایم تا این روند تقویت شود.

قنادزاده همچنین با تقدیر از میزبانی کیش تصریح کرد: تشکیل کمیته‌های ملی در مناطق و رسیدگی حضوری به پرونده‌ها از ابتکارات جدید این دوره است و اینکه نخستین میزبانی این روند در کیش انجام شده، اقدام قابل تقدیری محسوب می‌شود.

در پایان جلسه نیز نمایندگان عضو کمیسیون ماده ۳ با تأکید بر لزوم حمایت از فعالیت‌های اقتصادی اعلام کردند: تسریع در فرآیند تمدید مهلت واردات و تقویت حمایت‌ها از فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید در دستور کار جدی دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

 

