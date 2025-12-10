خبرگزاری کار ایران
نشست «یک‌سال همدلی برای آینده روشن کیش» با حضور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت

نشست «یک‌سال همدلی برای آینده روشن کیش» امروز با حضور الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، اعضای شورای تأمین و جمعی از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش ،در این گردهمایی، دستاوردهای یک‌سال گذشته کیش در حوزه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مدیریت شهری مورد ارائه و بررسی قرار خواهد گرفت.

الیاس حضرتی صبح چهارشنبه ۱۹ آذر با هدف شرکت در این نشست وارد جزیره کیش شد.

 

