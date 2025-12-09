خبرگزاری کار ایران
ارزیابی عملکرد ۸ ماهه بنادر و فرودگاه‌های کیش

ارزیابی عملکرد ۸ ماهه بنادر کیش از افزایش پایدار مسافر و کالا تا تقویت ناوگان در هشت‌ماهه نخست سال.

به گزارش ایلنا: عزت‌اله محمدی، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، با ارائه گزارشی از عملکرد هشت‌ماهه بنادر در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که شاخص‌های مسافری و کالایی در تمامی بخش‌ها روندی رو‌به‌رشد و قابل اتکاء داشته و این وضعیت بیانگر ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش نقش بنادر کیش در اقتصاد و گردشگری جزیره است.

رشد معنادار در تردد لندینگ‌کرافت

محمدی با اشاره به نقش مهم لندینگ‌کرافت‌ها در سفرهای خانوادگی و ورود خودرو به جزیره افزود: در هشت‌ماهه نخست امسال، تعداد مسافران ورودی لندینگ‌کرافت به ۲۰۸ هزار و ۲۴۰ نفر رسید که نسبت به ۱۴۶ هزار و ۶۹۶ نفر در سال گذشته، رشد ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین مسافران خروجی با ثبت ۲۲۷ هزار و ۲۲۴ نفر، در مقایسه با ۱۶۴ هزار و ۸۴ نفر سال گذشته، ۳۸ درصد افزایش داشته‌اند.

وی در ادامه به آمار موردی سفرهای ثبت‌شده نیز اشاره کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آبان، سفرهای لندینگ‌کرافت نیز رشد محسوسی داشته است. در این دوره، ورودی‌ها با ۳ هزار و ۱۶۹ نفر نسبت به ۲ هزار و ۴۵۶ نفر سال گذشته، ۲۹ درصد افزایش داشته و خروجی‌ها نیز با ۳ هزار و ۱۵۸ نفر در برابر ۲ هزار و ۴۱۹ نفر، رشد ۳۱ درصدی را تجربه کرده‌اند.

 تقویت ناوگان و افزایش استقبال از سفرهای دریایی

 مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش در ادامه گفت: در بخش شناورهای مسافربری نیز روند افزایشی قابل‌توجهی ثبت شده است. تعداد مسافران ورودی این بخش به ۸۶ هزار و ۲۵۲ نفر رسیده که ۳۱ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. مسافران خروجی نیز با ثبت ۱۰۳ هزار و ۱۱۳ نفر و رشد ۳۷ درصدی، بالاترین نرخ افزایش را در میان شاخص‌های مسافری به خود اختصاص داده‌اند.

محمدی این روند را نشانه‌ای از بهبود کیفیت خدمات، ارتقای ایمنی و افزایش استقبال گردشگران از سفرهای کوتاه‌برد دریایی عنوان کرد.

افزایش محسوس در مبادلات کالا

وی با اشاره به روند صعودی حجم کالای جابه‌جا شده در بنادر کیش اظهار کرد: در هشت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، حجم کالای ورودی شامل اقلام تجاری، غیرتجاری و نفتی به ۷۴ هزار و ۳۵۸ تن رسیده که نسبت به ۴۴ هزار و ۱۵۲ تن سال گذشته، رشد ۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین کالای خروجی با ثبت ۱۹۱ هزار و ۳۵ تن، در مقایسه با ۱۷۷ هزار و ۸۴۴ تن سال قبل، ۷ درصد افزایش داشته است.

 مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش افزود: افزایش ورودی کالاهای مصرفی و مصالح عمرانی، بیانگر تقویت فعالیت‌های اقتصادی و توسعه پروژه‌های زیربنایی در جزیره است.

محمدی در پایان تأکید کرد: عملکرد هشت‌ماهه بنادر کیش در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مسیر تقویت زیرساخت‌ها، ارتقای استانداردهای خدماتی و بهبود فرآیندهای عملیاتی با قدرت ادامه دارد. رشد پایدار در جابه‌جایی مسافر و کالا نشان‌دهنده نقش روزافزون بنادر کیش در توسعه اقتصاد، گردشگری و زنجیره تأمین منطقه است و بنا داریم با تکمیل پروژه‌های در دست اجرا، ظرفیت بنادر را در ماه‌های آینده بیش از پیش افزایش دهیم.

 

